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Kömür Kullanımının Azalması İklim Değişikliğini Nasıl Etkiliyor?

22.12.2019 16:51 | Son Güncelleme

Küresel çapta karbon dioksit emisyonları bu yıl 6 puan yükseldi. Bu tam da bilim adamlarının iklim değişikliğinin en kötü yanlarını önlemek için dünyanın sera gazı emisyonlarını keskin şekilde azaltması gerektiğini dile getirdiği bir dönemde geldi

Kömür Kullanımının Azalması İklim Değişikliğini Nasıl Etkiliyor?

Küresel çapta karbon dioksit emisyonları bu yıl 6 puan yükseldi. Bu tam da bilim adamlarının iklim değişikliğinin en kötü yanlarını önlemek için dünyanın sera gazı emisyonlarını keskin şekilde azaltması gerektiğini dile getirdiği bir dönemde geldi. Bununla birlikte iyi haberler de var.

Karbon dioksitin en büyük kaynağı olan kömür kullanımında azalma var. Bazı uzmanlar kirli yakıttan uzaklaşma sürecinin devam ettiğine dikkat çekiyor.

Bu yıl Amerika’da ülkenin en büyük ilk 10 kömür üreticisi iflas etti. Düşüşte olan sektörün son kurbanlarıydılar.

Amerikan kömür üretimi 2008’den bu yana 3/1’den fazla küçüldü ve beklentiler küçülmeye de devam edeceği yönünde.

Kentucky enerji ve çevre bakanı Charles Snavely, eski bir kömür işletmecisi. Mayıs ayındaki bir konferansta sektör için kötümser bir öngörüde bulundu.

Snavely, “Sanırım risk daha çok aşağı yönde. Ve eğer zamanla daha önemli düşüş öngörüyorsak sanırım bu daha da kötü olacak” dedi.

Başkan Donald Trump 2016 seçim kampanyasında kömür endüstrisini canlandırmayı gündemine almıştı.

Trump, sektöre zarar veren yönetmelikleri yumuşattığını belirtiyor.

Ancak kömür yakan enerji santralleri ülke genelinde bir şekilde kapanıyor.

Sondajda ilerlemeler doğal gazı daha ucuz hale getirdi. Rüzgar ve güneş enerjisi maliyetleri düştü. Wyoming Üniversitesi’nden Robert Godby, bunların beklenenden daha kısa sürede gerçekleştiğine dikkat çekiyor.

Wyoming Üniversitesi’nden Robert Godby, “Piyasa güçleri kömür piyasasını kısa bir süre içinde birçoğumuzun tahmin etmediği bir seviyeye indirdi” diyor.

Kömür sanayine bağlı işler de Trump’ın Başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana toparlanamadı.

Stanford Üniversitesi’nden Küresel Karbon Projesi Başkanı Rob Jackson’a göre bu piyasa hareketleri kömürün neden olduğu küresel emisyonların bu yıl azalmasının bir nedeni.

Jackson, “Hem Amerika’da hem de Avrupa’da çok hızlı bir düşüş görüyoruz kömürde. Her iki yerde de kömür kullanımı sadece bu yıl yüzde 10 azaldı. Bu gerçekten şaşırtıcı” ifadelerini kullanıyor.

Ancak kömür kullanımı dünyanın en büyük kömür tüketicileri Hindistan ve Çin’de bu yıl arttı. Bu oran nerdeyse diğer düşüşleri unutturdu. Her iki ülke de daha fazla kömür üretmeyi planlıyor. Bu da karbon dioksit emisyonlarının geleceğiyle ilgili endişeleri arttırıyor.

Fakat, bu tesisler fazla kullanılmayabilir. Enerji Ekonomileri ve Finansal Analiz Enstitüsü’nden Tim Buckley’e göre her iki ülke de kullandıklarından daha fazla inşa etmiş durumdalar.

Buckley, “Her kömür madeni ortalama hep ikinci günde kullanılıyor. Yani, ülkenin ihtiyaçlarına göre hareket etmiyorsunuz” diyor.

Jackson, kömür azalsa da petrolden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının arttığını ve doğal gaz kullanımının tırmandığını belirtiyor. Jackson, bu iklim için kötü haber ifadesini kullanıyor.

Jackson, “Sanırım Amerika ve Avrupa’da kömür kullanımının azalması küresel emisyonların dengelenmesi ve aşağı indirilmesi için yetersiz” diyor.

Jackson’a göre iklim değişikliğiyle gerçekten mücadele etmek için dünyanın bütün fosil yakıtları kesmesi konusunda ciddi olması gerektiğini vurguluyor.

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