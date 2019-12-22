Kömür Kullanımının Azalması İklim Değişikliğini Nasıl Etkiliyor?

Küresel çapta karbon dioksit emisyonları bu yıl 6 puan yükseldi. Bu tam da bilim adamlarının iklim değişikliğinin en kötü yanlarını önlemek için dünyanın sera gazı emisyonlarını keskin şekilde azaltması gerektiğini dile getirdiği bir dönemde geldi. Bununla birlikte iyi haberler de var.

Karbon dioksitin en büyük kaynağı olan kömür kullanımında azalma var. Bazı uzmanlar kirli yakıttan uzaklaşma sürecinin devam ettiğine dikkat çekiyor.

Bu yıl Amerika’da ülkenin en büyük ilk 10 kömür üreticisi iflas etti. Düşüşte olan sektörün son kurbanlarıydılar.

Amerikan kömür üretimi 2008’den bu yana 3/1’den fazla küçüldü ve beklentiler küçülmeye de devam edeceği yönünde.

Kentucky enerji ve çevre bakanı Charles Snavely, eski bir kömür işletmecisi. Mayıs ayındaki bir konferansta sektör için kötümser bir öngörüde bulundu.

Snavely, “Sanırım risk daha çok aşağı yönde. Ve eğer zamanla daha önemli düşüş öngörüyorsak sanırım bu daha da kötü olacak” dedi.

Başkan Donald Trump 2016 seçim kampanyasında kömür endüstrisini canlandırmayı gündemine almıştı.