Kömür madeninde çalışan 43 işçinin testi pozitif çıktı! 24 çalışan daha karantinaya alındı

Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda toplamda 43 maden işçisinin korona virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

43 MADEN İŞÇİSİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Yeşil, yaptığı açıklamada ‘Son zamanlarda madenlerde vakaların arttığını öğrendik. Şu anda madende 43 arkadaşımızın testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin belirlediği 24 arkadaşımız da ev karantinasında devam ediyor” şeklinde konuştu.

67 İŞÇİ KARANTİNADA

Şu anda bölgede 43'ü pozitif, 24'ü ise temaslı olmak üzere toplamda 67 işçi karantinada bulunuyor.

İHA

