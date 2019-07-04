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Kömür ocağında işe başlayan futbolcu Yağız: Madenci olarak ter döküyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 18:04 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 1000 işçi alımı için başvuru yapıp, kurayla çalışmaya hak kazanan ve dün işbaşı yapan Zonguldak Kömürspor'un profesyonel futbolcusu Yağız Kandemiroğlu (18), "Zonguldak Kömürspor'da madencinin ruhu için ter döküyordum şimdi maden işçisi olarak ter döküyorum" dedi.

Kömür ocağında işe başlayan futbolcu Yağız: Madenci olarak ter döküyorum

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 1000 işçi alımı için başvuru yapıp, kurayla çalışmaya hak kazanan ve dün işbaşı yapan Zonguldak Kömürspor'un profesyonel futbolcusu Yağız Kandemiroğlu (18), "Zonguldak Kömürspor'da madencinin ruhu için ter döküyordum şimdi maden işçisi olarak ter döküyorum" dedi.
Zonguldak Kömürspor'un altyapısından yetişen ve geçen yıl profesyonel sözleşmeyi imzalayan Yağız Kandemiroğlu, 3 Mart'ta, TTK'ya 1000 işçi alımı için başvuru yaptı. Noter huzurunda çekilen kurada, pano ayak üretim işçisi olmaya hak kazanan Kandemiroğlu, Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde dün işbaşı yaptı. Kandemiroğlu, bugün saat 08.00- 16.00 vardiyası çıkışında, kömür ocağı önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kandemiroğlu, futbolculuk kariyerine devam ederken, maden işçisi olarak çalışacağını söyledi.
Yeraltında maden işçisi olarak çalışmanın zor olduğunu belirten Yağız Kandemiroğlu, "Her maceranın bir sonu vardır. Yıllardır futbol oynuyordum ve aynı zamanda okuyordum. TTK'ya 35 bin kişi başvurdu ve 1000 maden işçisi kurada işe girdi. Ben de başvuru yapan ve 1000 kişi içine girenler arasındaydım. Hayatım böyle çizildi ve ben de böyle devam ettim. Allah böyle nasip etti. Babam da zaten özel maden ocağında maden işçisi. Madencilik babadan oğula geçen bir meslek oldu. Zonguldak'ın kömürü meşhurdur ve bunu her yerde gururla söylüyoruz. Babam çok istiyordu madene girmemi. Annem çekinceliydi, her anne gibi. 'Oğlum nasıl yapacaksın, nasıl edersin?' diyordu. Anneme, 'Allah yardım eder, merak etme' dedim. Babam her zaman destekçimdi. Her türlü üstesinden geliriz. Madene girmeye hak kazandığımda takım arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım arayıp, tebrik ettiler. Futbol hayatıma da devam edeceğim" diye konuştu.

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Kömür ocağında işe başlayan futbolcu Yağız: Madenci olarak ter döküyorumKömür ocağında işe başlayan futbolcu Yağız: Madenci olarak ter döküyorumKömür ocağında işe başlayan futbolcu Yağız: Madenci olarak ter döküyorumKömür ocağında işe başlayan futbolcu Yağız: Madenci olarak ter döküyorum

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