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Kömür ocağındaki göçükte yitirilen 8 işçinin acısı dinmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında geçen yıl meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 8 işçinin yakınları, bir yıldır acılarını unutamıyor - İşçilerden Vedat Özden'in annesi Elif Özden: "Vedat evlilik hayali ile çalışıp, para biriktiriyordu. Anne olarak acım hala taze. Evin neresine baksam onun hayalini görüyorum" - Mehmet İzer'in annesi Güle İzer: "Onu unutmam mümkün değil. Hep aklımda, rüyalarıma giriyor. Devlet çocuklarına bakıyor. Allah razı olsun"

EKREM PAYAN - Şırnak'ta kaçak faaliyet gösteren kömür ocağında geçen yıl meydana gelen göçükte yaşamını yitiren 8 işçinin yakınlarının acısı dinmedi.

Şırnak-Cizre karayolunun 20. kilometresindeki Maden mevkisinde ruhsatsız işletilen bir kömür ocağında 17 Ekim 2017 günü meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Sıddık Kabak, Sekvan Üstün, Yılmaz ve Mesut Mağrur, Yüksel Uğur, Mehmet İzer, Vedat Özden ile Abdullah Kayaş'ın yakınlarının matemi sürüyor.

Kömür ocağında vefat edenlerin yakınlarına Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce nakdi yardım yapıldı, bazı işçilerin yakınları İl Özel İdaresi ve belediyeye bağlı taşeron firmalarda işe yerleştirildi.

Göçüğün üzerinden geçen bir yılda yakınlarını kaybetmesinin acını yaşayan aileler, sunulan destekten dolayı devlete teşekkür ediyor.

- "Evin neresine baksam onun hayalini görüyorum"

Göçükte hayatını kaybeden işçilerden Vedat Özden'in annesi Elif Özden (65), AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun kömür ocağında işçi olarak çalıştığını, arkadaşlarıyla sohbet ettikleri sırada göçük altında kaldığını öğrendiğini söyledi.

8 çocuk annesi Özden, "Vedat evlilik hayali ile çalışıp, para biriktiriyordu. Anne olarak acım hala taze. Evin neresine baksam onun hayalini görüyorum.O ve 7 arkadaşının kaderi demek o an orada yazılmıştı." dedi.

Özden, devletin bir yıl boyunca kendilerinden maddi ve manevi desteği esirgemediğini belirtti.

- "Ne yapsam unutamıyorum, rüyalarıma giriyor"

Mehmet İzer'in annesi Güle İzer (78), 9 çocuğundan 2'sinin kaza sonucu vefat ettiğini, bir çocuğunun da bir süre önce kanserden yaşamını yitirdiğini söyledi.

"En çok Mehmet'i seviyordum. O benim için bambaşkaydı. Bana çok ayrı bir sevgi besliyordu. Onu unutmam mümkün değil." diyen İzer, şunları kaydetti:

"Acısı ilk gün gibi taze. Ne yapsam unutamıyorum, hep aklımda, rüyalarıma giriyor. Devlet çocuklarına bakıyor, maaşlarını yatırıyor. Allah razı olsun. Kömür ocağında çalışmak zorundaydı ve nitekim o kömür ocağı onun eceli oldu. Allah devlet yetkililerimizi kazadan, beladan korusun."

- Eşi 3 aylık hamileydi

Mehmet İzer'in eşi İde İzer, göçük meydana geldiğinde 3 aylık hamile olduğunu ifade ederek, 8'inci çocuğunu 6 ay önce dünyaya getirdiğini, devletin çocuklarına sahip çıktığını aktardı.

Abdullah Kayaş'ın eşi 8 çocuk annesi Perişan Kayaş (44), eşinin herhangi bir mesleği olmadığı için geçimlerini sağlamak amacıyla kömür ocağında çalıştığını dile getirdi.

Eşinin 17 yıldır kömür ocağında çalıştığını anlatan Kayaş, "Gitmediği gün aç kalıyorduk. Allah razı olsun devlet büyüklerimiz taziyemizden bugüne kadar hep bizleri ziyaret ediyorlar, gerekeni yapıyorlar, sağ olsunlar. Bizlere başta maddi destek sağladılar, sonra oğlum Seyfettin'i işe yerleştirdiler. Onlara minnettarız. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da olayın yıl dönümünde acılı aileleri ziyaret etti.

Akçam, olayın ilk anından bugüne kadar ailelerin yanında olmayı, onlara destek sunmayı sürdürdüklerini ifade ederek, her aileye cenaze yardımı olarak 10 bin lira maddi destek sağlandığını, taziye süresince de uzmanlardan oluşan ekiplerin ailelere psiko-sosyal destek sunduğunu söyledi.

Ailelerle yapılan görüşme sonucu 4 işçinin birer yakınının Valinin onayı ile işe yerleştirildiğini aktaran Akçam, bir yıldır ailelere yapılan yardımların sürdüğünü kaydetti.

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