Kömür ocağındaki göçükte yitirilen 8 işçinin acısı dinmedi

Göçüğün üzerinden geçen bir yılda yakınlarını kaybetmesinin acını yaşayan aileler, sunulan destekten dolayı devlete teşekkür ediyor.

Kömür ocağında vefat edenlerin yakınlarına Şırnak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce nakdi yardım yapıldı, bazı işçilerin yakınları İl Özel İdaresi ve belediyeye bağlı taşeron firmalarda işe yerleştirildi.

Şırnak-Cizre karayolunun 20. kilometresindeki Maden mevkisinde ruhsatsız işletilen bir kömür ocağında 17 Ekim 2017 günü meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Sıddık Kabak, Sekvan Üstün, Yılmaz ve Mesut Mağrur, Yüksel Uğur, Mehmet İzer, Vedat Özden ile Abdullah Kayaş'ın yakınlarının matemi sürüyor.

8 çocuk annesi Özden, "Vedat evlilik hayali ile çalışıp, para biriktiriyordu. Anne olarak acım hala taze. Evin neresine baksam onun hayalini görüyorum.O ve 7 arkadaşının kaderi demek o an orada yazılmıştı." dedi.

Özden, devletin bir yıl boyunca kendilerinden maddi ve manevi desteği esirgemediğini belirtti.

- "Ne yapsam unutamıyorum, rüyalarıma giriyor"

Mehmet İzer'in annesi Güle İzer (78), 9 çocuğundan 2'sinin kaza sonucu vefat ettiğini, bir çocuğunun da bir süre önce kanserden yaşamını yitirdiğini söyledi.

"En çok Mehmet'i seviyordum. O benim için bambaşkaydı. Bana çok ayrı bir sevgi besliyordu. Onu unutmam mümkün değil." diyen İzer, şunları kaydetti:

"Acısı ilk gün gibi taze. Ne yapsam unutamıyorum, hep aklımda, rüyalarıma giriyor. Devlet çocuklarına bakıyor, maaşlarını yatırıyor. Allah razı olsun. Kömür ocağında çalışmak zorundaydı ve nitekim o kömür ocağı onun eceli oldu. Allah devlet yetkililerimizi kazadan, beladan korusun."

- Eşi 3 aylık hamileydi

Mehmet İzer'in eşi İde İzer, göçük meydana geldiğinde 3 aylık hamile olduğunu ifade ederek, 8'inci çocuğunu 6 ay önce dünyaya getirdiğini, devletin çocuklarına sahip çıktığını aktardı.