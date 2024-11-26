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  4. Kömür sobası bomba gibi patladı! Ekipler 9 kişi için seferber oldu

Kömür sobası bomba gibi patladı! Ekipler 9 kişi için seferber oldu

26.11.2024 11:27
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Kocaeli'de soğuk hava nedeniyle gece saatlerinde yakılmak istenen kömür sobası hava almadığı için bomba gibi patladı. Patlama sonrası binayı dumanlar kaplarken ekipler mahsur kalan 9 kişi için seferber oldu.

Kömür sobası bomba gibi patladı! Ekipler 9 kişi için seferber oldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gece saatlerinde Sırrıpaşa Mahallesi Hızır Sokak’ta meydana geldi. Gece yakılmak istenen evdeki soba, hava almayınca patladı.

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9 KİŞİ MAHSUR KALDI

Binayı dumanlar sararken içeride bulunan 9 kişi için ekipler seferber oldu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Evde mahsur kalanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 7 kişi ambulanslar ile hastaneye sevk edildi, 2 kişi ise ayakta tedavi edildi. Şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kömür soba
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