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  4. Kömür sobası bomba gibi patladı! Ev adeta savaş alanına döndü... Olayda evde bulunan 5 kişi yaralansı

Kömür sobası bomba gibi patladı! Ev adeta savaş alanına döndü... Olayda evde bulunan 5 kişi yaralansı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.12.2024 09:23
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yanan sobaya fazla atılan kömür patlama ve yangına neden oldu. Olayda aynı aileden 5 kişi yaralanırken ev kullanılamayacak hale geldi.

Kömür sobası bomba gibi patladı! Ev adeta savaş alanına döndü... Olayda evde bulunan 5 kişi yaralansı

Yangın, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi 4518. Sokak'ta 2 katlı binanın üst katında çıktı. Alınan bilgiye göre, İ.A.'nın ikamet ettiği evde yanan sobaya fazla atılan kömür, aşırı ısınmadan dolayı genleşme nedeniyle patlayarak yangına neden oldu.

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

O sırada evde bulunan İ.A. ile aynı aileden A.A., M.A., A.A. ve K.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
yangın kömür soba
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