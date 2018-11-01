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Kömür sobasından 2 kişi zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 19:25 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde Saadet Başbülbül (83) ve ziyaretine gelen komşusu Türkan Çimenci (82), kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Özcan DURUSOY/ BULDAN (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde Saadet Başbülbül (83) ve ziyaretine gelen komşusu Türkan Çimenci (82), kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Türkan Çimenci, yalnız yaşayan komşusu Saadet Başbülbül'ün, Turan Mahallesi'ndeki evine misafirliğe gitti. İki kadın odada sohbet ederken, farkında olmadan kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bugün öğle saatlerinde eve gelen Başbülbül'ün yakınları, iki kadını baygın halde bulunca 112 Acil Servis'e haber verdi. Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başbülbül ile Çimenci, yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Çimenci ve Başbülbül'ün sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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