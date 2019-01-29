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Kömür sobasından sıçrayan kıvılcım evi yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 01:49 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Demirci ilçesinde, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle tek katlı müstakil evde yangın çıktı.

Kömür sobasından sıçrayan kıvılcım evi yaktı

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.
Demirci'nin kırsal Üşümüş Mahallesi'nde, Haşim Bozkurt'a (60) ait tek katlı müstakil evde yangın çıktı. İddiaya göre, kömür sobasından sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm odayı sardı. Bozkurt, alevleri fark ederek evden çıktı. Alevler, kısa sürede diğer odalara da sıçrarken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Kömür sobasından sıçrayan kıvılcım evi yaktı

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