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Kömür sobasından zehirlenen çift toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 18:12 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Kınık ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Şaziye (72) ve Alibey Kavram (76) çifti, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kömür sobasından zehirlenen çift toprağa verildi

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Şaziye (72) ve Alibey Kavram (76) çifti, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay, kırsal Hamzahocalı Mahallesi Leylak Sokak'ta meydana geldi. 16 numarada oturan Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram iddiaya göre salı gecesi kömür sobasını yakıp yattı. Ertesi gün, saat 14.00 sıralarında çiftin evine gelen gelini Arife Kavram, Alibey Kavram ve eşi Şaziye'yi hareketsiz yatarken görünce Mahalle Muhtarı Nihat Şenses'ten yardım istedi. Şenses durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram'ın sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından, Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram'ın cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Yapılan otopsinin ardından Kavram Çifti'nin yakınları tarafından bugün morgdan alınan cenazeleri, ilk olarak Hamzahocalı Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilip, helallik alındı. Ardından çiftin cenazeleri, ikindide Hamzahocalı Camisi'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine, Kavram çitfinin oğulları Mustafa Kavram, yakınları, komşuları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Kavram çiftinin cenazeleri, Hamzahocalı Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

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Kömür sobasından zehirlenen çift toprağa verildiKömür sobasından zehirlenen çift toprağa verildiKömür sobasından zehirlenen çift toprağa verildiKömür sobasından zehirlenen çift toprağa verildi

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