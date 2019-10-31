Kömür sobasından zehirlenen çift, toprağa verildi

Yunus Erman DOĞRUYOL/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitiren Melek Kaya (73) ve eşi İlyas Kaya (70), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Milas'ın kırsal Koru Mahallesi'nde oturan 2 çocuk, 4 torun sahibi Melek ve İlyas Kaya çifti, dün sabah evlerinden çıkmayınca komşuları merak edip, yakınlarına haber verdi. Yakınları eve geldiklerinde, Kaya çiftini, ağızlarından köpük gelmiş halde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada ekipler gelene kadar, Melek Kaya ve İlyas Kaya torunları tarafından dışarı çıkarıldı. Torunları çifte suni teneffüs yaptı ancak başarılı olamadı. Sağlık görevlilerince yapılan ilk incelemede Melek ve İlyas Kaya çiftinin gece yatarken yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Çiftin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsinin ardından Kaya çiftinin cenazesi yakınları tarafından teslim alınıp, Koru Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazeler, kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Komşuları yaşamını yitiren Kaya çiftinin birbirlerine çok düşkün olduğunu belirtip, "İlyas Bey, felçli olan eşinin yanından bir an olsun ayrılmazdı. Her gün sabah akşam tekerlekli sandalye ile eşini gezdirirdi. Ölümleri de birlikte oldu. Aramızdan ani ayrılışları bizleri derinden üzdü" dedi.

