HABER

Kömür sobasından zehirlenen çift, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 18:02 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitiren Melek Kaya (73) ve eşi İlyas Kaya (70), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yunus Erman DOĞRUYOL/MİLAS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitiren Melek Kaya (73) ve eşi İlyas Kaya (70), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Milas'ın kırsal Koru Mahallesi'nde oturan 2 çocuk, 4 torun sahibi Melek ve İlyas Kaya çifti, dün sabah evlerinden çıkmayınca komşuları merak edip, yakınlarına haber verdi. Yakınları eve geldiklerinde, Kaya çiftini, ağızlarından köpük gelmiş halde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada ekipler gelene kadar, Melek Kaya ve İlyas Kaya torunları tarafından dışarı çıkarıldı. Torunları çifte suni teneffüs yaptı ancak başarılı olamadı. Sağlık görevlilerince yapılan ilk incelemede Melek ve İlyas Kaya çiftinin gece yatarken yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri belirlendi. Çiftin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Otopsinin ardından Kaya çiftinin cenazesi yakınları tarafından teslim alınıp, Koru Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazeler, kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Komşuları yaşamını yitiren Kaya çiftinin birbirlerine çok düşkün olduğunu belirtip, "İlyas Bey, felçli olan eşinin yanından bir an olsun ayrılmazdı. Her gün sabah akşam tekerlekli sandalye ile eşini gezdirirdi. Ölümleri de birlikte oldu. Aramızdan ani ayrılışları bizleri derinden üzdü" dedi.

Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı Yıllardır izini sürüyorlardı! İlk izlere orada rastlandı
Esenyurt'ta polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandıEsenyurt'ta polisten kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
4 milyonluk altın gasbeden 5 şüpheli tutuklandı4 milyonluk altın gasbeden 5 şüpheli tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Sevgilisinin kucağına atladı! Dalga geçti

Kredi kartı olanlar dikkat!

Kredi kartı olanlar dikkat!

AYM'den İlker Başbuğ kararı

AYM'den İlker Başbuğ kararı

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Bülent Arınç: KHK bir faciadır!

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Trafikte yeni dönem! Çakar lamba kısıtlaması yarın başlıyor

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

Bakan Akar'dan yakalanan 18 Suriye askeriyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik durma noktasına geldi!

İstanbul'da trafik kilit!

Son dakika: Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi'nde bomba paniği

Telefonla bomba ihbarı yapıldı!

Mahkeme Adnan Oktar davasında tahliye taleplerini reddetti

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

Son dakika! 307 hakim ve savcının görev yeri değişti

307 hakim ve savcının görev yeri değişti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Beykoz'da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.