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Kömür sobasından zehirlenen yaşlı çift toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 18:05 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Alibey Kavram (76) ve eşi Şaziye Kavram (72), gözyaşları içinde yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA) İZMİR'in Kınık ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Alibey Kavram (76) ve eşi Şaziye Kavram (72), gözyaşları içinde yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Kınık'ın kırsal Hamzahocalı Mahallesi'ndea yaşayan Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram, dün (Salı) gece kömür sobasını yakıp, yattı. Ertesi gün saat 14.00'te çiftin evine giden gelini Arife Kavram, Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram'ı yataklarında hareketsiz olarak bulup, mahalle muhtarı Nihat Şenses'ten yardım istedi. Muhtar Şenses, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesi sonrasında, Alibey Kavram ve eşi Şaziye Kavram'ın cesetleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Kavram Çifti'nin yakınları tarafından bugün Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeleri, ilk olarak Hamzahocalı Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirilip, helallik alındı. Ardından çiftin cenazeleri, ikindide Hamzahocalı Camisi'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine, Kavram çitfinin oğulları Mustafa Kavram, yakınları, komşuları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Kavram çiftinin cenazeleri, Hamzahocalı Mahallesi Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

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