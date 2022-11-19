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  4. Kömür tozu yüklü tır devrildi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kömür tozu yüklü tır devrildi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

19.11.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunda bir trafik kazası meydana geldi. Kömür tozu yüklü tırın devrilmesini sonucu kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Öte yandan tır sürücüsü yaralandı.

Kömür tozu yüklü tır devrildi! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kırıkkale'de kontrolden çıkan kömür tozu yüklü tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Kapanan kara yolunda kilometrelerce oluşan araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunun 42. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.F.K. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, kontrolden çıkarak metrelerce sürüklendi.

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Tırın dorsesinde yüklü kömür tozu ise etrafa saçıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.F.K., itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehirlerarası kara yolunun ulaşıma kapanmasıyla yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. İş makinesi yardımıyla kömür tozları yoldan temizlendi. Yaklaşık 1 saat kapanan yol, tırın yoldan kaldırılmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale

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