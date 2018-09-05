Kömür üretiminde hedef 5 yılda 10 milyon ton

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kömür üretiminin arttırılması gerektiğini belirterek, "Hedefimiz 5 yıl içerisinde üretimi özel sektör ve kamu ile 7 ila 10 milyon tona, istihdamı da bugün iki katına çıkartmaktır. Bunun için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Bakan Dönmez, kentte bulunan Madenci Şehitliği ile Maden Müzesi'ni gezdi. Müzede yer alan maden işçilerinin kullandığı araç ve gereçler hakkında bilgi alan Dönmez, maden şehitleri için dua etti.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, bu coğrafyanın bir avuç kömür için ömrünü verenlerin coğrafyası olduğunu söyledi.

Geldikleri andan itibaren dokundukları her şeyde, baktıkları her ağaçta, taşta, kentin havasında, suyunda madencilik şehrini hissettiklerini belirten Dönmez, kente birçok kez geldiğini dile getirdi.

Dönmez, geçen yıl milli enerji maden politikası kapsamında yerli kaynakların ekonomiye kazandırılmasıyla alakalı birtakım projeler ve hedefler açıkladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bunların bir kısmı Zonguldak havzamızla alakalıydı. Zonguldak son derece kaliteli taş kömürü madenine sahip ancak yeterince üretim yapamıyorduk. Bunun çeşitli nedenleri var, bunları burada tartışacak değiliz. Biz kendi içimizde tartıştık, sektörle tartıştık, Zonguldak'taki yöneticilerimizle tartıştık sonunda karar verdik. Bu konuda hemfikir olduk. İşçilerimiz de hem fikir oldu, destek oldu. 'Yeter ki Zonguldak'ta üretim, istihdam artsın, başka bir şey istemiyoruz." dediler. Biz de üretimin ve istihdamın artması için 'eyvallah' dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce buradaydı. Cumhurbaşkanımız dedi ki, "Bin 500 işçiyi, çalışanımızı taş kömürüne alacağız ve istihdam edeceğiz.' Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü bizim için talimattır, gereği yapılacaktır. Bu konuda taş kömürü kurumumuz, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR ile istişare halinde. Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra süratle işçi alımlarını yapmış olacağız inşallah."