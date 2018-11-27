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Kömür ve elektrik kablosu hırsızlığı şüphelileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobilde farklı adreslerden çalınan kömür, elektrik kablosu ve bilgisayar monitörü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kömür ve elektrik kablosu hırsızlığı şüphelileri yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, polisin durumundan şüphelenerek durdurduğu otomobilde farklı adreslerden çalınan kömür, elektrik kablosu ve bilgisayar monitörü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavaklık Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, 3 torba içerisinde 60 kilo elektrik kablosu, 3 torba kömür, 1 bilgisayar monitörü, 1 testere ve 1 çekiç ele geçirdi. Çalıntı olduğu belirlenen malzemelere el koyan polis, otomobildeki M.A.H. ve A.A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.
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