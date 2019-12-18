HABER

Kömür yakmanın yasak olduğu Marmaris'te zabıta denetimlere başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 12:02 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın 35 yıldır kömür kullanımının yasak olduğu ilçesi Marmaris'te, havaların soğumaya başlamasıyla zabıta ekipleri denetimlere başladı.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın 35 yıldır kömür kullanımının yasak olduğu ilçesi Marmaris'te, havaların soğumaya başlamasıyla zabıta ekipleri denetimlere başladı. Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver, "Bu yasakla 35 yıldır havamız temiz. Kömür yakılmadığı için karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölüm de yaşanmadı" dedi.

Marmaris Belediyesi Meclisi tarafından 20 Eylül 1984 tarihinde alınan kararla, ilçe merkezi ve kırsal 13 mahallesinde kömür yakmanın yasaklanmasına karar verildi. 35 yıldır kömür yakılmayan ilçede hava sıcaklıklarının düştüğü akşam saatlerinde ısınma ihtiyacı arttı. Yasağa rağmen ısınmak için kömür yakanlar olduğu yönünde gelen şikayetler, Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Şikayetlerin değerlendirilmesi için özel ekip oluşturuldu. Bugün itibariyle 60 zabıta personeli, ilçe merkezi başta olmak üzere kırsal mahallerde sivil ve resmi olarak denetimlere başladı.

Akşam sıcaklığın 4 ile 2 dereceye kadar düştüğü ilçede saat 20.00'den itibaren kurulan 'kömür takip timleri' 2'şerli gruplar halinde mahalle aralarında yaya ve araçla devriye gezmeye başladı. Odun satışı yapılan işletmeler ile şüphelenilen evlerde kontroller sıklaştırıldı. Bacaları aşırı tüten ve koku gelen apartman ile müstakil evlerin bahçelerinde kömür arandı, balkonlar incelendi. Aşırı duman yapan bacaların bulunduğu binalardakiler uyarılıp, temizletmeleri istendi.

35 YILLIK YASAKLA MARMARİS'İN HAVASI TEMİZ

Havası, denizi ve doğasıyla şehrin yaşanabilir olması için en güzel yasaklardan biri olan kömür yasağı uygulamasının devam ettiğini söyleyen Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver, "35 yıldır bu yasağın uygulanması için ekiplerimizle birlikte denetimlerimizi yapıyoruz. Aralık sonu ile mart başı arası geceler soğuk geçtiği için ısınma ihtiyacı doğuyor. Marmaris'e son 3 yılda Anadolu'dan çok göç oldu. Göç eden veya tayini ilçemize çıkan vatandaşımız, kömür yakma yasağını bilmiyor. Sosyal medyamız ve zabıta ekiplerimiz aracılığıyla bilgilendirme duyurularımızı yapıyoruz. Kurduğumuz kömür takip timi ekiplerimiz 7 gün 24 saat üzerinden mahalle aralarında denetimlerini yapmaktadır. Kömür yakanları tespit ettiğimizde bilgilendirme uyarıları yapıyoruz. Kömür yakan veya bulundurana 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre 326 lira para cezası uygulanıyor. Marmaris ve kırsal 13 mahallemizde 35 yıldır kömür yakılmasından dolayı karbonmonoksit zehirlenmesi ve ölüm vakası yaşanmadı. Mavi ve yeşilin her türlü dokusuyla cennet Marmaris'in temiz havasına zarar vermemek için yasağı titizlikle devam ettiriyoruz. İlçemizde, kömür dışındaki yakıtlar kullanılarak kalorifer, elektrikli aletler ve odun sobaları ile ısınma ihtiyacı karşılanıyor" dedi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Eşini öldürüp 3 gün cesediyle yaşayan sanık hakim karşısına çıktıEşini öldürüp 3 gün cesediyle yaşayan sanık hakim karşısına çıktı
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı (2)Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

Hadise, O Ses Türkiye yarışmacısına verdiği sözü tuttu

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif

Doğa Koleji için 600 milyon TL'lik teklif

Operasyon başladı! JÖH ve PÖH katılıyor

Operasyon başladı! JÖH ve PÖH katılıyor

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

Skandal tasarı kabul edildi! Türkiye'den ABD Senatosu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Eski Başbakanlık çalışanlarına operasyon!

İstanbul merkezli 3 ilde tefecilik çetesine yönelik operasyon

Harekete geçildi! Tefecilik, yağma, tehdit...

Çorum'dan kahreden intihar haberleri! Kendilerini tavana astılar

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kim olduğu ortaya çıktı

İple boğarak öldürüp yol kenarına atmışlardı! Kimliği belli oldu

Son dakika: Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı

Kritik genelge yayınlandı

Kocası 6 saat boyunca rehin almıştı! "Bitsin artık bu işkence"

Kocası 6 saat boyunca rehin almıştı! "Bitsin artık bu işkence"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.