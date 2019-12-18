Kömür yakmanın yasak olduğu Marmaris'te zabıta denetimlere başladı

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın 35 yıldır kömür kullanımının yasak olduğu ilçesi Marmaris'te, havaların soğumaya başlamasıyla zabıta ekipleri denetimlere başladı. Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürü Erkan Ünver, "Bu yasakla 35 yıldır havamız temiz. Kömür yakılmadığı için karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı ölüm de yaşanmadı" dedi.

Marmaris Belediyesi Meclisi tarafından 20 Eylül 1984 tarihinde alınan kararla, ilçe merkezi ve kırsal 13 mahallesinde kömür yakmanın yasaklanmasına karar verildi. 35 yıldır kömür yakılmayan ilçede hava sıcaklıklarının düştüğü akşam saatlerinde ısınma ihtiyacı arttı. Yasağa rağmen ısınmak için kömür yakanlar olduğu yönünde gelen şikayetler, Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Şikayetlerin değerlendirilmesi için özel ekip oluşturuldu. Bugün itibariyle 60 zabıta personeli, ilçe merkezi başta olmak üzere kırsal mahallerde sivil ve resmi olarak denetimlere başladı.

Akşam sıcaklığın 4 ile 2 dereceye kadar düştüğü ilçede saat 20.00'den itibaren kurulan 'kömür takip timleri' 2'şerli gruplar halinde mahalle aralarında yaya ve araçla devriye gezmeye başladı. Odun satışı yapılan işletmeler ile şüphelenilen evlerde kontroller sıklaştırıldı. Bacaları aşırı tüten ve koku gelen apartman ile müstakil evlerin bahçelerinde kömür arandı, balkonlar incelendi. Aşırı duman yapan bacaların bulunduğu binalardakiler uyarılıp, temizletmeleri istendi.