HABER

Kömür yüklü kamyon şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 13:50 | Son Güncelleme

ARDAHAN’ın Posof İlçesinde kömür yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücüsü hayatını kaybetti.

Kömür yüklü kamyon şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN’ın Posof İlçesinde kömür yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Söğütlükaya Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. Damal ilçesinden Posof yönüne giden Memet Zeki Kaçak (55) yönetimindeki kömür yüklü 27 JF 792 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kamyon sürücüsü Memet Zeki Kaçak olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Turgut Arda yalandı. Arda, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kömür yüklü kamyon şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralıKömür yüklü kamyon şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralıKömür yüklü kamyon şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Şimdi de bu moda oldu! Şimdi de bu moda oldu!
EMO'dan hastane yangını sonrası uyarı geldiEMO'dan hastane yangını sonrası uyarı geldi
Oto hırsızlığı operasyonunda duvardaki "Ben hırsız" resmi şaşırttıOto hırsızlığı operasyonunda duvardaki "Ben hırsız" resmi şaşırttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Yıldız futbolcudan ayrılık kararı

Piyasalarda gözler bu kararda

Piyasalarda gözler bu kararda

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.