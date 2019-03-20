HABER

Kömür yüklü kamyon şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 16:12 | Son Güncelleme

ARDAHAN’ın Posof İlçesinde kömür yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücüsü hayatını kaybetti.

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN’ın Posof İlçesinde kömür yüklü kamyon şarampole uçtu, sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada 1 kişi de yaralandı. Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Söğütlükaya Jandarma Karakolu yakınlarında meydana geldi. Damal ilçesinden Posof yönüne giden Memet Zeki Kaçak (55) yönetimindeki kömür yüklü 27 JF 792 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kamyon sürücüsü Memet Zeki Kaçak olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Turgut Arda yalandı. Arda, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli'ne doğru heyecanlı atlayış
Kamyonun çarptığı Gülsüm nine hayatını kaybettiKamyonun çarptığı Gülsüm nine hayatını kaybetti
Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralıAskeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Şırnak'tan kahreden haber

Şırnak'tan kahreden haber

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.