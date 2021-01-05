Kömür yüklü tır alev aldı, söndürme çalışmasında araçta patlama meydana geldi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kömür yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında araçta patlama meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Nusaybin - Cizre karayolu 20. kilometresinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen kömür yüklü tır seyir halindeyken alev aldı. Tırın arka tekerlerinde başlayan yangın kömürün de etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden sürücü tırı yoldan çıkararak sağ tarafta durdurdu. Yangın nedeniyle karayolunun bir bölümü trafiğe kapanırken Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında tırda meydana gelen patlama amatör kameraya yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tırdaki yangın güçlükle kontrol altına alınırken yol tekrar ulaşıma açıldı.

Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.



