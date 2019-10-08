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Kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu Kozyörük Mahallesi girişinde meydana geldi.

Kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kömür yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu Kozyörük Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Ahmet İnce (62) yönetimindeki kömür yüklü tır, Mestanlar yol ayrımından dönerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan tır şoförü olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tarlaya saçılan kömürler ise kepçe yardımıyla temizlendi.

Kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Kömür yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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