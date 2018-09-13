Kömüre direnişin sembolü Hambach'da protestoculara operasyon

Avrupa’nın en fazla karbondioksit yayan linyit madenini genişletmek için yok edilmesi planlanan Hambach Ormanı’nda eylemcilerin ağaçlara kurdukları evleri tahliye operasyonu başladı. Almanya’nın Aachen kenti yakınlarındaki ormanda ağaçların kesilmesine karşı direnen aktivistler, polis tarafından çıkarılıyor.

Kuzey Ren Vestfalya İmar Bakanlığı, kömüre direnişin sembolü haline gelen Hambach Ormanı’ndaki ağaç evlerin yıkılmasını tebliğ etmişti.

Alman enerji devi RWE’ye ait linyit madeni için 12 bin yıllık ormanın yüzde 90’ı yok edildi. Çevreciler ise geri kalan yüzde 10’luk kısmı kurtarmak için 5 yıldır ağaçlara kurdukları evlerde yaşıyorlardı. Alman yasalarına göre ağaçlarda canlı olması halinde kesilmeleri yasak.

Tahliye gerekçesi yangın

Ormanın sahibi olan enerji şirketi RWE, linyit çıkarmak üzere sonbaharda ağaç kesiminin başlayacağını duyurdu. Yıllardır protesto eylemlerine sahne olan Hambach Ormanı‘ndaki ağaç evlerin kaldırılmasının, çok yükseklere kurulu olmaları ve direnişle karşılaşma ihtimali nedeniyle olaylı geçmesinden endişe edilmekteydi.