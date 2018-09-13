HABER

Kömüre direnişin sembolü Hambach'da protestoculara operasyon

13.09.2018 18:00 | Son Güncelleme

Avrupa’nın en büyük kömür ocağını genişletmek için yok edilmesi planlanan Hambach Ormanı’nda eylemcilerin ağaçlara kurdukları evler tahliye edilmeye başlandı.

Kömüre direnişin sembolü Hambach'da protestoculara operasyon

Avrupa’nın en fazla karbondioksit yayan linyit madenini genişletmek için yok edilmesi planlanan Hambach Ormanı’nda eylemcilerin ağaçlara kurdukları evleri tahliye operasyonu başladı. Almanya’nın Aachen kenti yakınlarındaki ormanda ağaçların kesilmesine karşı direnen aktivistler, polis tarafından çıkarılıyor.

Kuzey Ren Vestfalya İmar Bakanlığı, kömüre direnişin sembolü haline gelen Hambach Ormanı’ndaki ağaç evlerin yıkılmasını tebliğ etmişti.

Alman enerji devi RWE’ye ait linyit madeni için 12 bin yıllık ormanın yüzde 90’ı yok edildi. Çevreciler ise geri kalan yüzde 10’luk kısmı kurtarmak için 5 yıldır ağaçlara kurdukları evlerde yaşıyorlardı. Alman yasalarına göre ağaçlarda canlı olması halinde kesilmeleri yasak.

Tahliye gerekçesi yangın

Ormanın sahibi olan enerji şirketi RWE, linyit çıkarmak üzere sonbaharda ağaç kesiminin başlayacağını duyurdu. Yıllardır protesto eylemlerine sahne olan Hambach Ormanı‘ndaki ağaç evlerin kaldırılmasının, çok yükseklere kurulu olmaları ve direnişle karşılaşma ihtimali nedeniyle olaylı geçmesinden endişe edilmekteydi.

Ancak ağaçlardaki barınakların tahliyesine enerji şirketinin mülkiyet hakları ya da ormanın altındaki linyit yatakları değil, ağaç evlerin yangına karşı korunmamış olması gerekçe gösteriliyor. İmar Bakanlığı uzmanlarının yerinde yaptıkları incelemelerde yangına karşı alınan önlemlerin eyalet mevzuatına uygun olmadığı tespit edilmişti.

Mevzuata göre, ağaç tepelerindeki evlerde yangın tahliye merdivenlerinin ve korkulukların olması ve aynı zamanda itfaiye araçlarıyla cankurtaranların ağaçlara kolay ulaşabileceği yolların bulunması gerekiyor. Bakanlık, sakinlerinin can güvenliği sağlanamadığı gerekçesiyle ağaç evlerin derhal kaldırılması gerektiği sonucuna varmıştı.

Asırlık ağaçlar kesilecek

Eylemciler sosyal medya üzerinden Hambach Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesini protesto eylemlerine destek çağrısında bulunmuşlardı. Hafta sonunda yüzlerce kişi direnişe katılmak üzere ormanlık bölgede toplanmıştı.

Hambach Ormanı iklimin korunması ve kömür santrallerinin kapatılması için başlatılan kampanyanın sembolleştiği yer olarak tanınıyor. Asırlık kayın ve meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda nesli tehlikede olan ve koruma altına alınan yarasa türleri de yaşıyor. Enerji şirketi RWE linyit santrallerinin yakıt ihtiyacının karşılanabilmesi için ağaçların kesilmesi gerektiğini savunuyor.

Ağaçların kesilmesini önlemek için Almanya’nın bütün eyaletlerinden ve komşu ülkelerden solcu militanların bölgeye geldiklerini duyuran Eyalet İçişleri Bakanlığı geniş güvenlik önlemleri aldı. Hambach ormanlarıyla ilgili anlaşmazlığın, kömür kullanımına nasıl son verilebileceğinin tartışıldığı Kömür Komisyonu’nun çalışmalarını etkileyebileceği belirtiliyor. Eski termik santrallerin devreden çıkarılmasının ormanı kurtaracağını savunan çevre örgütleri, komisyon çalışmaları tamamlanana kadar ağaç kıyımının ertelenmesini talep ediyor.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
‘Ekonomide Ciddi Bir Güven Problemi Var’‘Ekonomide Ciddi Bir Güven Problemi Var’
ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştıABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Çağla Şıkel'e 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Ünlü şarkıcıdan olay yaratan itiraf: Birlikte mastürbasyon yaptık

Ünlü şarkıcıdan olay yaratan itiraf: Birlikte mastürbasyon yaptık

İlginizi Çekebilir

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

Trump, ‘seçimlere müdahale’den sorumlu ülkelere yönelik yaptırım kararnamesine imza attı

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Bu açıklama dünya devlerini daha da gerecek!

Bu açıklama dünya devlerini daha da gerecek!

İnsan eli değmiş en eski çizim bulundu!

İnsan eli değmiş en eski çizim bulundu!

Herkesin konuştuğu o geneleve polis baskını!

Herkesin konuştuğu o geneleve polis baskını!

Florence Kasırgası uzaydan böyle görüntülendi

Florence Kasırgası uzaydan böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.