Kömürlerin arasına saklamışlar! Hepsi ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir tırda Türkiye'ye İran'dan sokulan ve Adana'ya getirilen kaçak nargile tütünü olduğu bilgisine ulaştı.