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Kömürlüğü kütüphaneye dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 12:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'da oturan emekli Veli Koç (59), oturduğu apartmanın kömürlüğünü kütüphaneye çevirdi.

Kömürlüğü kütüphaneye dönüştürdü

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da oturan emekli Veli Koç (59), oturduğu apartmanın kömürlüğünü kütüphaneye çevirdi. Her sabah 09.00'dan saat 16.00'ya kadar gönüllü çalışarak vatandaşlara ücretsiz hizmet veren Koç, bu projenin herkese örnek olmasını, her 3-4 mahalleye bir butik kütüphane yapılmasını istediğini söyledi.
Yaklaşık 10 ay önce açtığı 'Toros Mahallesi Özel Halk Kütüphanesi'ni önce evindeki ve arkadaşlarının kitapları sayesinde dizdiğini anlatan emekli turizmci Veli Koç, sosyal medyadan kütüphanenin fotoğraflarını paylaşınca Türkiye'nin dört bir yanından okurların ellerindeki kitapları gönderdiğini söyledi. Kütüphanede yaklaşık 5 bin kitap olduğunu belirten Koç, barkod sistemi geliştirerek her kitabı özenle kategorilere ayırıp kayıt altına aldı. Kitap almaya gelenlerin sadece isimlerini ve telefon numaralarını aldığını belirten Veli Koç, kitap okumayı seven herkesi kütüphaneye davet ettiğini söyledi.
HERKES OKUSUN DİYE KENDİ EMEĞİYLE KÜTÜPHANE KURDU
Farklı kategorilerdeki kitaplardan oluşan kütüphaneye her yaştan insanın gelebileceğine dikkati çeken Veli Koç, kitap aşkını herkese aşılamak istediğini vurguladı. Her insan okusun diye bu yola çıktığını anlatan Koç, kendi emeğiyle kira ücretini karşıladığını, kütüphanede her gün gönüllü çalıştığını belirtti. Her 3 veya 4 mahalleye bir butik kütüphane açılmasını istediğini kaydeden Veli Koç, bu örnek projenin her yere yayılmasını arzuladığını söyledi.
'HER MAHALLEYE BÖYLE KÜTÜPHANELER AÇILMALI'
Kütüphaneye yakın bir mahallede oturan Teoman Şanal, bir arkadaşının tavsiyesi üzerini kütüphaneyi keşfettiğini ve özel çabayla açılan kütüphaneyi çok beğendiğini belirterek şunları söyledi: “Kitabı seven bir insanın mahalle sakinlerine böyle bir hizmeti vermek için çaba sarf etmesi beni çok heyecanlandırdı. Türk romanlarından çocuk kitaplarına hatta yabancı kitaplara kadar düzenleme yapılmış. Ben birkaç mahallenin ortasında ya da çok büyük mahallelerde böyle kütüphanelerin yapılması taraftarıyım. Çünkü kitap fiyatları artmış, insanlar alamıyor olabilir veya elinde belirli sayıda kitap vardır. Buraya gelip bırakır, buradan kitap alabilir. Değiş tokuş yapılarak kitap okuma alışkanlığı artırılabilir. Bu tür kütüphaneler mahalle bazına indirgendiğinde çok faydalı olabileceğine inanıyorum. Bu düşüncenin yaygınlaşması, belediyelerimizin eğitime katkı olarak da böyle kütüphaneler açması düşüncesindeyim."

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Kömürlüğü kütüphaneye dönüştürdüKömürlüğü kütüphaneye dönüştürdüKömürlüğü kütüphaneye dönüştürdüKömürlüğü kütüphaneye dönüştürdü

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