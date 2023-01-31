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Kömürlükte cesedi bulunmuştu... Babası her şeyi itiraf etti! Eşine acı çektirmek için boğmuş

31.01.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da, Adara Arslan’ın (7) kömürlükte cesedi bulunmuş, babası Ömer Faruk Arslan (37), otobüste yakalanıp gözaltına alınmıştı. Baba Arslan, emniyetteki ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızı Adara'yı boğduğunu itiraf etti. Arslan'ın yüzündeki çiziklerin de Adara'nın kendisine direnirken oluştuğu tespit edildi. Ömer Faruk Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte olayın detayları...

Kömürlükte cesedi bulunmuştu... Babası her şeyi itiraf etti! Eşine acı çektirmek için boğmuş

Kan donduran olay, dün Beşevler Mahallesi 1306'ncı Sokak'ta meydana geldi. Halasına ait kömürlükte odun ve kömür çuvallarının altında Adara Arslan'ın cesedinin olduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri kömürlükte inceleme yaparken, güvenlik şeridine gelen halası elindeki fotoğrafı göstererek, "Çocuk bu değil mi? Ne olur bir kere göreyim. Allah peygamber aşkına bir kere göreyim. Götürmeden bakayım. Öpeyim onu bir kez. Hasret kalacağım bir ömür boyu. Ne olur bir kere öpeyim o mosmor ellerini. Ne olur ben de gideyim ambulansla" diye ağladı.

Adara Arslan’ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Polisin şüpheli olarak aradığı babası Ömer Faruk Arslan, Diyarbakır'da, İstanbul'a hareket halindeki otobüste yakalanıp gözaltına alındı.

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EŞİNİN AKRABALARIYLA KAVGA ETMİŞ

Eşi M.A.'nın yaklaşık 4 ay önce akrabası da olan Ömer Faruk Arslan'a boşanma davası açtığı ve Batman'a ailesinin yanına geldiği belirlendi. Kente gelen Ömer Faruk Arslan'ın, eşinin yakınlarıyla kavga ettiği tespit edildi. Bu olayın ardından İstanbul'a giden Ömer Faruk Arslan’ın yaklaşık 2 hafta önce tekrar Batman'a gelip, ablasının yanında kalmaya başladığı, kızını görmek istediğini ve yakınlarından aracı olmalarını istediği saptandı. Akrabaları aracılığıyla Adara’nın, pazar günü babasına teslim edildiği belirlendi.

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EŞİNE ACI ÇEKTİRMEK İÇİN BOĞMUŞ

Emniyetteki sorgusunda Ömer Faruk Arslan, pazar günü kızıyla gezdikten sonra saat 23.00 sıralarında ablasının evinin yanındaki kömürlüğe götürdüğünü, burada boşanma aşamasındaki eşi M.A.'ya acı çektirmek için kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Arslan'ın yüzündeki çiziklerin de Adara'nın kendisine direnirken oluştuğu saptandı.

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OTOBÜSE REZERVASYON YAPTIRMIŞ

Ömer Faruk Arslan'ın 29 Ocak günü otobüs firmasını arayıp, bir gün sonra saat 12.00'de İstanbul'a gidecek otobüs için rezervasyon yaptırdığı ortaya çıktı. Arslan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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