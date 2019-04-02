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Kömürlükte çıkan yangın çatıyı sıçradı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 04:04 | Son Güncelleme

Kömürlükte başlayan yangın, 3 katlı binanın çatısına sıçradı.

Kömürlükte başlayan yangın, 3 katlı binanın çatısına sıçradı. Yangını korku dolu gözlerle izleyen mahalleli gece saatlerinde sokağa döküldü.
Yangın, Bursa’nın Gemlik İlçesi Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Coşkun’a ait 3 katlı binanın kömürlük bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısına sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de binada bulunan vatandaşları tahliye ederek güvenlik önlemi almasının ardından mahalleli sokağa dökülerek yangını korku dolu gözlerle izledi. 5 İtfaiye aracı ve 20 itfaiye erinin müdahalede bulunduğu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

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