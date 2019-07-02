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Kömürlükte çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 08:53 | Son Güncelleme

Karaman’da kömürlükte çıkan yangın evlere sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Siyahser Mahallesi 927 Sokak’ta bulunan müstakil evin kömürlüğünde meydana geldi.

Kömürlükte çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Karaman’da kömürlükte çıkan yangın evlere sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, gece saat 00.30 sıralarında Siyahser Mahallesi 927 Sokak’ta bulunan müstakil evin kömürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.M. isimli kişiye ait olduğu öğrenilen tek katlı evin kömürlük kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kömürlükten alevlerin yükseldiğini gören sokak sakinleri durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale etti. Olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekibi de çağrıldı. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın bitişikteki evlere sıçramadan tamamen söndürülerek kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kömürlükte çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Kömürlükte çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Kömürlükte çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

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