HABER

Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki Ömer yanarak can verdi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:35 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yanan kömürlükte 5 yaşındaki Ömer Argün yanarak hayatını kaybetti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yanan kömürlükte 5 yaşındaki Ömer Argün yanarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay İnegöl'ün Huzur mahallesinde meydana geldi. Karayolu kenarındaki Argün ailesinin 5 yaşındaki çocuğu Ömer Argün, iddiaya göre kömürlüğe girerek oynamaya başladı. Oynarken alev alan odunlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle yardım çığlığı atan çocuğun imdadına ailesi koşmak istese de alevler nedeniyle kurtaramadılar. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Minik çocuğun cenazesini gören ailesi ağıtlar yaktı. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

PARTNERÇıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!Çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca işinden oldu!
5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü5 yaşındaki Ömer, kömürlükte oynarken çıkan yangında öldü
Kaan Sunal Çanakkale’de toprağa verildiKaan Sunal Çanakkale’de toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İşten atılma sebebini öğrenince şoke oldu! Soluğu mahkemede aldı

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Elenme sonrası isyan etti: Lahmacun bile...

Akaryakıtta yeni dönem

Akaryakıtta yeni dönem

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Kurt Kapanı-18' uygulaması!

İstanbul'a kurt kapanı uygulaması!

MHP'li Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nun aracına ateş açanlarla ilgili yeni gelişme!

MHP'li belediye başkanının aracına ateş açmışlardı! Yeni gelişme

1. Dünya Savaşı’ndan kalma mühimmat imha edildi

Çanakkale'de bulundu! İmha edildi...

Soğukkanlılıkla anlattı! Genç kadını 'Sen köpeksin' dediği için öldürmüş

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Zonguldak'ta valilik önünde şaşırtan görüntü!

Valilik önünde şaşırtan görüntü!

MEB'den 'silahlı eğitim' haberine ilişkin açıklama

MEB'den 'silahlı eğitim' haberine ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.