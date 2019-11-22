Kömürlükte çıkan yangında 5 yaşındaki Ömer yanarak can verdi 

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda yanan kömürlükte 5 yaşındaki Ömer Argün yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay İnegöl'ün Huzur mahallesinde meydana geldi. Karayolu kenarındaki Argün ailesinin 5 yaşındaki çocuğu Ömer Argün, iddiaya göre kömürlüğe girerek oynamaya başladı. Oynarken alev alan odunlar nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle yardım çığlığı atan çocuğun imdadına ailesi koşmak istese de alevler nedeniyle kurtaramadılar. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Minik çocuğun cenazesini gören ailesi ağıtlar yaktı. Çocuğun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

