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  4. Kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştılar! 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi... Baba gözaltında

Kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştılar! 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi... Baba gözaltında

30.01.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. 2. sınıf öğrencisi A.A.'nın akrabaları, teyzesinin evine ait kömürlükte 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedini buldu. Kan donduran olay sonrası küçük kız çocuğunun cesedi otopsi için morga götürülürken olaya ilişkin çocuğu babası da gözaltına alındı.

Kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştılar! 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi... Baba gözaltında

Alınan bilgiye göre, olay Batman'daki Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabaları, 2. sınıf öğrencisi A.A'yı, teyzesinin evine ait kömürlükte hareketsiz halde gördü. 7 yaşındaki kız çocuğu hareketsiz gören akrabaları durumu yetkililere bildirdi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

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Çocuğun cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Polis ekipleri, olaya ilişkin çocuğun babası Ö.F.A'yı gözaltına aldı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA/DHA)

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