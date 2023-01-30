Kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştılar! 7 yaşındaki kız çocuğunun cesedi... Baba gözaltında

Alınan bilgiye göre, olay Batman'daki Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabaları, 2. sınıf öğrencisi A.A'yı, teyzesinin evine ait kömürlükte hareketsiz halde gördü. 7 yaşındaki kız çocuğu hareketsiz gören akrabaları durumu yetkililere bildirdi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları incelemede kız çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri, olaya ilişkin çocuğun babası Ö.F.A'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (AA/DHA)