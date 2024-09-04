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  4. Komutan öyle bir hata yaptı ki... Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu, görevden alındı

Komutan öyle bir hata yaptı ki... Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu, görevden alındı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.09.2024 15:04
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ABD donanmasına ait "USS John S. McCain" muhrip gemisinin komutanı Cameron Yaste’nin paylaştığı fotoğraf viral oldu. Komutanın yaptığı hatayı fark eden dikkatli gözler, Yaste ile dalga geçmişti. Söz konusu fotoğraf sonrası komutan görevden alındı.

Komutan öyle bir hata yaptı ki... Paylaştığı fotoğraf alay konusu oldu, görevden alındı

ABD Deniz Kuvvetleri, USS John McCain destroyerinin komutanı Cameron Yaste’in Cuma günü görevden alındığını duyurdu.

Yaste, Orta Doğu'da konuşlu ABD uçak gemisi USS Theodore Roosevelt'in korunmasına yardımcı olan donanma destroyerinin komutanı olarak görev alıyordu.

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF VİRAL OLDU

Söz konusu duyuru, ABD'li komutanın dürbünü ters takılmış bir silah ile atış yaptığını gösteren fotoğrafın viral olmasından 4 ay sonra geldi.

DETAYI FARK EDENLER DALGA GEÇTİ

Instagram üzerinden paylaşılan fotoğraftaki hata dikkatli gözlerden kaçmamış, sosyal medyada alay konusu olmuştu.

ABD DENİZ KUVVETLERİ GÖREVDEN ALDI

ABD Deniz Kuvvetleri, Cuma günü yaptığı bir yazılı açıklama ile USS John S. McCain komutanı Yaste'in görevden alındığını doğruladı. Açıklamada neden olarak “güdümlü füze destroyerine komuta etme kabiliyetine duyulan güvenin azalması” ifadeleri yer aldı.

FDSGDSFH

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Anahtar Kelimeler:
abd
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