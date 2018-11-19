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Komutan 'TOMA'yı çalıştırın' dedi, işçiler eylemden vazgeçti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 16:46 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, Nakliyat İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle taşıt muayene istasyonundaki işlerine son verildiğini öne süren 11 kişi, basın açıklaması yapıp, grev için çadır kurmak istedi.

Komutan 'TOMA'yı çalıştırın' dedi, işçiler eylemden vazgeçti

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, Nakliyat İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle taşıt muayene istasyonundaki işlerine son verildiğini öne süren 11 kişi, basın açıklaması yapıp, grev için çadır kurmak istedi. Bunun hukuksuz olduğunu belirten jandarma komutanının "Eğer burada basın açıklaması yaparsanız müdahale ederim. Açıklama yapabilmeniz için bana yazılı emir getirin, gerekli izini vereyim. Müdahale için TOMA'yı çalıştırın" demesi üzerine işçiler, eylemden vazgeçti.
Şanlıurfa- Mardin yolundaki taşıt muayene istasyonunda çalışırken, Nakliyat İş Sendikası'na üye oldukları için işlerine son verildiğini öne süren 11 kişi, grev kararı aldı. Nakliyat- İş Sendikası yöneticileri ve üyeleri, öğleden sonra 11 sendika üyesinin tazminatsız işten çıkarıldığı iddiası üzerine grev kararı aldıklarını belirtip, muayene istasyonu önünde basın açıklaması yaparak, çadır kuracaklarını duyurdu. İşçilerin grev yapmak için toplanacağı duyumunu alan jandarma, taşıt muayene istasyonu önünde zırhlı araç ve TOMA ile önlem aldı. Bir süre sonra basın açıklamasının yapılacağı alana gelen işçiler ile Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, görevlerine son verilen işçilerin işe tekrar alınması için basın açıklaması yapacağını söyledi. Alanda önlem alan jandarma, kalabalığa, basın açıklamasının Şanlıurfa Valiliği'nce belirlenen alanlar dışında yapılamayacağını söyledi. Buna tepki gösteren Küçükosmanoğlu ile işçilere, jandarma komutanı, izinsiz basın açıklaması yaptırmayacağını belirterek, şunları söyledi:
"Şanlıurfa Valiliği'nce basın açıklaması yapılacak alanlar elimde bulunan resmi listede mevcuttur. Bunun dışındaki bölgede açıklama yapılmaz. Aksi takdirde müdahale edilecektir. Ben yetkili mercinin emrini yerine getirmekle yükümlüyüm. Eğer burada basın açıklaması yaparsanız şiddetle müdahale ederim. Açıklama yapabilmeniz için bana yazılı emir getirin, gerekli izni vereyim. Ben Şanlıurfa Valisi'nin verdiği emri uygularım. Fazla konuşmaya gerek yok, bana ıslak imzalı izni getir. Ben de gerekli izni vereyim" dedi.
Jandarma komutanı, daha sonra güvenlik güçlerine, "Müdahale için TOMA'yı çalıştırın" talimatını verdi. Bu sırada komutanla tartışan Nakliyat-İş Sendikası Başkan Küçükosmanoğlu, "Biz işten çıkarılan işçilerin haklarını yasal olarak aramaya geldik. Bizim sizinle karşı karşıya gelmeye niyetimiz yoktur" diyerek, beraberindeki işçilerle bölgeden ayrıldı.

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Komutan 'TOMA'yı çalıştırın' dedi, işçiler eylemden vazgeçtiKomutan 'TOMA'yı çalıştırın' dedi, işçiler eylemden vazgeçtiKomutan 'TOMA'yı çalıştırın' dedi, işçiler eylemden vazgeçtiKomutan 'TOMA'yı çalıştırın' dedi, işçiler eylemden vazgeçti

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