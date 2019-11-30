HABER

Komutan ve askerler 39 yıl sonra tekrar içtima aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 12:51 | Son Güncelleme

Askerlik görevini 39 yıl önce Ağrı’da aynı dönemde yapan askerler Konya’da sabah içtimasında bir araya geldi.1978-1982 yılları arasında, Ağrı’nın Patnos ilçesinde 34.

Askerlik görevini 39 yıl önce Ağrı’da aynı dönemde yapan askerler Konya’da sabah içtimasında bir araya geldi.
1978-1982 yılları arasında, Ağrı’nın Patnos ilçesinde 34. Piyade Alayı Karargah Destek Bölüğünde görev yapan komutan ve askerler Konya’da sabah içtimasında buluştu. 4 yıldır farklı şehirlerde devam eden buluşmalar birçok ilden eski askerin katılımıyla gerçekleşti. Mevlana Meydanında birleşen eski askerler türbeyi ziyaret ederek hasret giderdi. Eski asker Konyalı Selahaddin Güner öncülüğünde görülebilecek bölgelerde zaman geçirildi.
Emekli Yarbay Salih Akyıldız, buluşmalardan duyduğu memnuniyeti ve sağlığı el verdikçe buluşmalara devam edeceğini dile getirdi. 1972 yılında teğmen rütbesiyle askerliğe başladığını belirten Salih Akyıldız, “1994 yılında emekli oldum. 1978 ve 1982 yılları arasında arkadaşlarımla beraber Ağrı Patnos’ta görev yaptım. Bundan 25 sene önce emekli oldum. Değerli arkadaşımız Recep Kayışbacak hem kendi arkadaşlarını hem beni telefonlarımızı bularak böyle bir toplantı için çağırdı. Geçen sene ben ilk olarak Adana’ya geldim. Bu sene de arkadaşlarım yine toplanalım dediler. Bu sene de Konya’ya geldim. Ben geleneksel hale gelen bu toplantıları gerçekten çok memnuniyetle karşılıyorum. Hem benim için değişiklik oluyor hem de arkadaşlarıma. Onları dinliyorum, onlarla hasret gideriyorum. Ben son derece memnunum bu toplantılardan dolayı” dedi. Tarif edilemez duygular yaşadıklarını belirten Akyıldız, buluşmayı gören gençlerin fotoğraf çektirdiğini ve buluşmalardan büyük zevk duyduğunu söyledi.
Emekli Bölük Astsubayı İbrahim Özsoy ise, 4 yıldır buluşmaların devam ettiğini kaydetti. Geçen sene buluşmaya katılamadığını ifade eden Özsoy, “Askerdeyken bölük astsubayıydım. Komutanımla beraber çalıştık. Arkadaşlarımız bize acemi olarak geldiler, usta olarak askerliği bitirip gittiler. Recep kardeşimiz önderlik yaptı, geleneksel hale geldi. Sağlığımız el verdiği müddetçe yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Önceki seneler Adana’da buluştuklarını aktaran Selahaddin Güner de, arkadaşlarını Konya’ya kendisinin davet ettiğini söyledi. Konyalı olduğunu söyleyen Güner, “Komutanım geldi sağ olsun. Komutanım bize askerliği sevdirmişti. Biz baba derdik yine aynı şekilde söylüyoruz. Gelen arkadaşlara teşekkür ederiz. Gelmeyen arkadaşlarımız da var. Kimisinin annesi hasta, kimisinin kendisi hasta. Artık yaşın verdiği bir durum. 60’a doğru merdiven dayadık. Herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.
Dört yıldır yapılan buluşmaların her yıl farklı şehirlerde sürdürülmesi planlanıyor.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Teröristler tarafından oğlu kaçırılan Kaya: "Oğlumu kaçırdılar ama orada bulunan FETÖ’cü askerler olaya müdahale etmedi"Teröristler tarafından oğlu kaçırılan Kaya: "Oğlumu kaçırdılar ama orada bulunan FETÖ’cü askerler olaya müdahale etmedi"
Malatya’da ev yangını, 3 kişi dumandan etkilendiMalatya’da ev yangını, 3 kişi dumandan etkilendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Bakan Soylu 'bitecek' demişti! Bir operasyon daha yapıldı

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

Korkunç olay! Ankara Kalesi'nden düştü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Siyanürden 1200 kat güçlü: Yasaklanmalı

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı

Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay! Hala sahibi çıkmadı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay!

Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor

Rus keşif gemisi Akdeniz'e iniyor

İranlı eski istihbarat ajanının katil zanlıları adliyeye sevk edildi

Adliyeye böyle götürüldüler

Mardin'de ihbara giden polis ekibine hain tuzak! 2 memur yaralı

İhbara giden polise hain tuzak!

Bakanlık açıkladı! 12. kara devriyesi yapıldı

Bakanlık açıkladı! 12. kara devriyesi yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.