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Komutanın emriyle sürünen sevimli köpek kahkahaya boğdu

İLGİNÇ HABERLER  | 19.10.2018 16:59 | Son Güncelleme

Askeriyeye gelerek, komutanın emriyle sürünen köpeğin görüntüleri izleyenleri güldürdü.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, askeriyeye gelen bir davetsiz misafirin, komutandan askeri eğitim aldığı görüntüler izleyenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
askeriye köpek sosyal medya

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