HABER

Komutanın en zor telefon konuşması! Kahreden anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 11:19 | Son Güncelleme

Antalya’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazada ölen kişinin telefonunu açan komutan ise gerçeği söyleyemeyip hastaneye gitmelerini istedi. Kaza, sabah 07.00 saatlerinde Isparta-Antalya karayolu Aksu ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi.

Isparta istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Rafet I. yönetimindeki 32 SD 422 plakalı açık kasa kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı.Çarpmanın etkisiyle savrulan ve araç içerisinde sıkışan iki kişinin yardımına yakında bulunan bir baba ve hemşire kızı koştu.

Aracın içinde sıkışarak can vermiş

Durumu hemen 112 ekiplerine haber veren baba Adem Gümüş ve hemşire kızı, sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken kazadan yaralı kurtulan sürücü Rafet I.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yolcu koltuğunda oturan Muammer Topal ise araç içerisinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması ile cansız bedeni araç içerisinden çıkarılan Topal, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yol ise belediye ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.
Öte yandan olay yerinde inceleme yapan jandarma komutanı, uzun süre çalan telefonu açmak zorunda kaldı. Muammer Topal'ın yakını olduğu öğrenilen kişiye kaza olduğunu söyleyen komutan, telefon sahibinin öldüğünü söyleyemedi. Komutan, yaralıların hastaneye götürüldüğünü söylemekle yetindi.
Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazayı haber veren Adem Gümüş, şunları söyledi:
"Yukarıdan gelirken kazayı gördüm. İçerisinde iki kişi vardı. İlk müdahaleyi yaralı olan kişiye hemşire kızım müdahale etti. Sonra hemen 112'ye haber verdik. Arkasından ise itfaiye ekiplerine haber verdik. Sıkışan kişiyi kurtaramadık" (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Kaza trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Çok sert tepki: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Canlı yayında dikkat çeken sözler: Benim derdim değil

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Sudan cumhurbaşkanı El-Beşir görevinden istifa etti!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

Ronaldo, Juventus’a yetmedi!

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İşte YSK'nın KHK kararının gerekçesi...

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tahtalı Barajı, ilk kez dolmaya yaklaştı

İzmir'de bir ilk! Yetkililer devreye girdi

Bakanlık duyurdu! Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Gümrük Kapısı'nda 221 kilo patlayıcı madde ele geçirildi

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

Arızalanan eski makam aracı satışa çıkarıldı

HSBC Genel Müdürü Selim Kervancı hakkında beraat kararı

Erdoğan'a hakaretten yargılanıyordu!

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Beşiktaş'ta kavga! Erkek arkadaşını hastanelik etti

Kartal'da çöken binayla ilgili son dakika gelişmesi

21 kişi hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.