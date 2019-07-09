HABER

Komutanın yeni aldığı otomobili alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 20:18 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, Başçavuş Talip Dara’nın kullandığı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde, Başçavuş Talip Dara’nın kullandığı otomobil, seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangından eşi ve iki çocuğuyla birlikte yara almadan kurtulan komutanın, aracını kısa bir süre önce satın aldığı ortaya çıktı.

Yangın, Karacasu-Kuyucak karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esençay Mahallesi’nden Karacasu yönüne doğru seyreden Karacasu İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Talip Dara yönetimindeki 09 ABZ 355 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda ön tarafından dumanlar yükselmeye başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar, olay yerine koşup müdahale etmeye çalıştı. Yoldan geçen bir diğer sürücü yangına zamanında müdahale ederek faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi Karacasu İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.

Arabasını daha yeni almıştı
Yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken, Başçavuş Talip Dara’nın yanı sıra eşi Y.D. ile çocukları E.D. (3) ve S.D. (15) yara almadan kurtuldu. Yaralılar, tedbir amacıyla 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERBMW X7 pickup tasarımı ortaya çıktıBMW X7 pickup tasarımı ortaya çıktı
TIR sürücüsü, aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdüTIR sürücüsü, aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü
Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.