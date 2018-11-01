Komutanlar Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu 

ANKARA (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile birlikte Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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