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Komutanlar Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu 

YAŞAM HABERLERİ  | 01.11.2018 18:19 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile birlikte Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.   (FOTOĞRAF) 

Komutanlar Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu 

ANKARA (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ile birlikte Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

(FOTOĞRAF)

Komutanlar Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu Komutanlar Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu

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