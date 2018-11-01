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Komutanlar Diyarbakır'da denetlemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 18:29 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Temel, Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, beraberindeki Orgeneral Dündar ve Orgeneral Temel ile Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Güler, devam etmekte olan terörle mücadele harekatı ve diğer faaliyetler hakkında birlik komutanlarından bilgi aldı ve bazı direktifler verdi.

Orgeneral Güler, denetlemeler esnasında, Türkiye'nin, milletin huzur ve güvenliğine tehdit oluşturan hain, bölücü terör örgütü yapılanmasının yok edilmesi için operasyonlara yaz-kış, gece-gündüz demeden aralıksız devam edileceğini vurgulayarak, bölgede etkin şekilde yürütülen operasyonlar neticesinde son dönemde bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğini hatırlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, jandarma, polis ve güvenlik korucularıyla birlikte omuz omuza, büyük bir özveriyle terörle mücadeleyi sürdürdüğüne işaret eden Güler, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Orgeneral Güler, şehit ve gazilerin tek damla kanının dahi yerde kalmayacağını, geride bıraktıkları aile fertlerinin ve yakınlarının da gözyaşlarının hesabının sorulmakta olduğunu kaydetti.

Milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğü, güvenliği, egemenliği ve bağımsızlığı için kendisine verilecek her türlü görevi canı pahasına yerine getirme azim ve kararlılığında olduğuna vurgu yapan Orgeneral Güler, gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı personeli kutladı ve başarılar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler

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