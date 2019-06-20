Komutanları derdest eden ÖKK tim komutanına 141 kez ağırlaştırılmış müebbet

Önceden belirlediği 51 ÖKK personeliyle saat 20.00'de Akıncı Üssü'ne gelen Alakuş, darbenin planlanan saatinin değişmesi üzerine 32 bordo bereli seçerek otobüsle Genelkurmay Başkanlığına doğru yola çıktı. Darbeci askerler, karargaha saat 21.21'de Güney Nizamiye'den giriş yaptı. FETÖ'cü hainlerin bir kısmı komuta katına ilerlerken bir kısmı da çevre emniyetini sağlamak için kışlanın çeşitli bölgelerinde mevzilendi.

Alakuş, örgütün firari "TSK imamı" Adil Öksüz öncülüğünde 6-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent’teki villada yapılan darbe planı toplantılarına katıldı. Toplantıda, örgütün mahrem imamları tarafından Alakuş'a Genelkurmay karargahının ele geçirilmesi ve komuta kademesindeki paşaları derdest etme görevi verildi.

Genelkurmay karargahında komutanları derdest eden Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) timinin komutanı eski kurmay albay Fırat Alakuş, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

O sırada karargaha giriş yapmak isteyen Kara Kuvvet Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Alakuş'un komutasındaki darbecilerce derdest edildi. Çolak'ın yakın koruması Topçu Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın aynı ekipçe şehit edildi. Aydın, darbe girişiminin ilk şehidi oldu.

Alakuş’un başını çektiği darbeciler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın derdest edilmesinde de rol aldı.

Darbe girişiminden sonra Akar, savcılıkta verdiği ifadede, Alakuş'u tasvir ederek, "Bir müddet sonra 'gidiyoruz' diyip beni aldılar. Kapıdan çıktığımda tam teçhizatlı, kafasında çelik miğfer ve silahlı bir şekilde, ürkütücü bir yüz ifadesiyle karşıma çıkan asker şahıs dikkatimi çekti. Sonradan bu kişinin kurmay albay Fırat Alakuş olduğunu öğrendim." dedi.

Orgeneral Akar'ın derdest edilmesinden sonra Alakuş ve beraberindeki darbeciler, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın ellerini ve gözlerini bağlayıp darbenin merkez üssüne götürülmelerini sağladı.