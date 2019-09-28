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Komyonetin çarpıp 20 metre sürüklediği kasksız motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 14:23 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazara 1’i ağır iki kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyonetin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazara 1’i ağır iki kişi yaralandı. Sürücü ve motosiklette bulunan kardeşi çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenirken, her ikisinde de kask bulunmadığı belirlendi.
Kaza, Sorgun Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çamlık istikametinden Otogar istikametine gitmekte olan Ali Kaya’nın kullandığı 07 ACK 799 plakalı motosiklete Titreyengöl Caddesinden Sorgun Bulvarına çıkan Bayram Demirel’in kullandığı 07 JT 768 plakalı kamyonet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre asfaltta sürüklenin motosikletin sürücüsü Ali Kaya ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Berke Kaya yaralandı. 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Kaya’nın durumunun ciddi olduğu ve hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildiği bildirildi.

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