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Konak Belediye Başkanı seçilen Batur'a, Narlıdere'de duygusal veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:22 | Son Güncelleme

İZMİR'de Narlıdere ilçesinde 20 yıl başkanlık yapan CHP'li Abdül Batur, son seçimde Konak'tan aday gösterilip seçilince, belediye personeliyle vedalaşmasında duygusal anlar yaşandı.

Konak Belediye Başkanı seçilen Batur'a, Narlıdere'de duygusal veda

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Narlıdere ilçesinde 20 yıl başkanlık yapan CHP'li Abdül Batur, son seçimde Konak'tan aday gösterilip seçilince, belediye personeliyle vedalaşmasında duygusal anlar yaşandı. Törende çalışanların bazıları gözyaşı döktü.
İzmir'de Konak Belediye Başkanı seçilen Abdül Batur, 20 yıl başkanlık yaptığı Narlıdere Belediyesi çalışanları ile vedalaştı. Törene Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Ulvi Dülger, Belediye İş 2 No'lu Şube Başkanı Metin Şanlı, belediye bürokratları ve belediye çalışanları katıldı. duygusal anların yaşandığı törende bazı belediye çalışaları gözyaşı döktü. Batur, şunları söyledi:
"Bu aslında bir veda değil. Konak’ta da bir abiniz ve arkadaşınız olduğunu unutmayın. Böyle bir konuşma yapacağım hiç aklıma gelmemişti. 20 yıldır beraberiz. Yola çıkarken ve yakın zamanda bir araya geldiğimiz arkadaşlarımız var. Narlıdere’de güzel işler yaptık. Başarılı işlere imza attık sayenizde. Narlıdere Belediyesi'nde bir aile ortamı vardı. Sizler bizim evlatlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimizdiniz. Ben hep o gözle baktım sizlere. Belediyenin tüm birimlerindeki arkadaşlarımız bizleri mahcup etmeden Narlıdere’yi ve belediyeyi bir marka yaptı. Bunu Konak Belediye Başkanlığı adaylık sürecinde çok daha iyi anlayıp görme fırsatım oldu. Vatandaşımızla el sıkışıyoruz. 'Ben, Abdül Batur' diyorum, vatandaşımız ‘Narlıdere Belediye Başkanı mı?’ diyor. Adaylık sürecinde vatandaşlarımızın bana söylediği, en sık duyduğum ve beni en çok gururlandıran söz ise ’Konak’ı da Narlıdere gibi güzelleştirecek misin?' oldu. Abdül Batur vatandaşlarımızın gözünde güzel bir markaysa eğer bu sizlerin sayenizdedir. 20 yıl boyunca bana her alanda destek olan tüm belediye çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benim ne kadar hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal ediniz."

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Konak Belediye Başkanı seçilen Batur'a, Narlıdere'de duygusal vedaKonak Belediye Başkanı seçilen Batur'a, Narlıdere'de duygusal vedaKonak Belediye Başkanı seçilen Batur'a, Narlıdere'de duygusal vedaKonak Belediye Başkanı seçilen Batur'a, Narlıdere'de duygusal veda

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