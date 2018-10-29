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Konak Meydanı'nda Cumhuriyet resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:09 | Son Güncelleme

İzmir Valisi Erol Ayyıldız: - "15 Temmuz darbe girişiminde devlet, millet bütünleşmesinin en güzel örneklerinden birini verdik. Bu dayanışma geleceğe güven ve umutla bakmamızı sağlamaktadır"

İZMİR (AA) - İzmir Valisi Erol Ayyıldız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Konak Meydanı'nda resepsiyon verdi.

Mehter Takımı'nın kahramanlık türkülerini seslendirdiği resepsiyonda, Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

TRT'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladığı belgeselin izlendiği resepsiyonda, gaziler Vali Ayyıldız'a çiçek verdi.

Ayyıldız, yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümünün büyük coşku ve heyecanla kutlandığını söyledi.

Türk milletinin, beraberlik ve dayanışma duygusu içinde birbirine kenetlenmeye devam edeceğini vurgulayan Ayyıldız, "15 Temmuz darbe girişiminde devlet, millet bütünleşmesinin en güzel örneklerinden birini verdik. Bu dayanışma, geleceğe güven ve umutla bakmamızı sağlamaktadır." dedi.

Ayyıldız, ataların gösterdiği azim ve kararlılığın, çağdaş uygarlık yolunda ülkeye ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Havalimanı açılışında yaptığı konuşma, resepsiyon alanına kurulan dev ekrandan izlendi. Etkinliğin sonunda pasta kesildi.

Resepsiyona, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Cemal Bekle ile Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan da katıldı.

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15 Temmuz darbe girişimi Konak meydanı Resepsiyon

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