HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Konak'ta polisten aranan şüphelilere operasyon! 252 tutuklama

Konak'ta polisten aranan şüphelilere operasyon! 252 tutuklama

03.12.2024 23:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde polisin, aranan şüphelilere yönelik düzenlediği 1 aylık çalışma sonucunda 843 şüpheli gözaltına alındı. Tamamı adliyeye sevk edilen şüphelilerden 252'si tutuklandı.

Konak'ta polisten aranan şüphelilere operasyon! 252 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1- 30 Kasım tarihleri arasında ilçede aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

867

252 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bekçi ekiplerinin de katıldığı çalışmada çeşitli suçlardan aranması bulunan 843 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tamamı adliyeye sevk edilen şüphelilerden 0- 4 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 225, 5- 9 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21, 0- 19 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 ve 20- 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 252 şüpheli tutuklandı. İfadeye yönelik aranması bulunan 591 şüphelinin ise adli süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir konak
En Çok Okunan Haberler
Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hem rakam hem oran verdi: "Erdoğan '%5 benden' diyecek"

Hem rakam hem oran verdi: "Erdoğan '%5 benden' diyecek"

İran'dan dikkat çeken Suriye mesajı

İran'dan dikkat çeken Suriye mesajı

Muhalif silahlı gruplar çok sayıda bölgeyi daha ele geçirdi! Esad rejimi bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor

Muhalif silahlı gruplar çok sayıda bölgeyi daha ele geçirdi! Esad rejimi bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor

Güney Kore'de ortalık karıştı! Meclis sıkıyönetimi kaldırdı, 'Vatana ihanet' açıklaması geldi

Güney Kore'de ortalık karıştı! Meclis sıkıyönetimi kaldırdı, 'Vatana ihanet' açıklaması geldi

Lüks sitede maskeli saldırgan dehşeti! Benzin döküp ateşe verdi, kadın güvenliğin başına silah dayayıp tehdit etti!

Lüks sitede maskeli saldırgan dehşeti! Benzin döküp ateşe verdi, kadın güvenliğin başına silah dayayıp tehdit etti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.