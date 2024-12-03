Konak'ta polisten aranan şüphelilere operasyon! 252 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1- 30 Kasım tarihleri arasında ilçede aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

252 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bekçi ekiplerinin de katıldığı çalışmada çeşitli suçlardan aranması bulunan 843 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tamamı adliyeye sevk edilen şüphelilerden 0- 4 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 225, 5- 9 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21, 0- 19 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 ve 20- 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli olmak üzere toplam 252 şüpheli tutuklandı. İfadeye yönelik aranması bulunan 591 şüphelinin ise adli süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır