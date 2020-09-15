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Konaklama tesisine uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 18:48 | Son Güncelleme

Aksaray’da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Hacı Hasanlı Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde bir konaklama tesisinde konaklayan 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri konaklama tesisine operasyon düzenledi.

Konaklama tesisine uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Aksaray’da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Hacı Hasanlı Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde bir konaklama tesisinde konaklayan 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri konaklama tesisine operasyon düzenledi. Şüphelilerin bulunduğu odaya gerçekleştirilen operasyonda Ö.K. (19), İ.D. (20) ve B.I. (20) isimli şahısları gözaltına alan NSM ekipleri odada yaptığı aramada 1 kilo 200 gram bonzai, 1 adet tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 770 TL ele geçirdi. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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