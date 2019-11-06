Konaklama Vergisi Otelde Yaşayanları Vuracak

İzmir’in Basmane semtindeki otellerde yaşayanların her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimi ailesine küsmüş evini terk etmiş, kimine çocukları bakmıyor. Kimi tüm sevdiklerini kaybetmiş, kimi zaten hep yalnız yaşamış. Hepsinin ortak noktası yalnızlıkları, hüzünleri ve yoksullukları. Birçoğunun odasında kalorifer yok. Tuvalet ve eğer varsa banyo, ortak kullanılıyor. Birçoğu günlük öğün sayısını ikiye düşürmek için kahvaltıyla öğle yemeğini birleştiriyor.
“Otelde bir gece, bilemedin üç gece geçirip; yeniden ev rahatlığına, yani tutulan havluya, mutfaktaki bildik yemek buğusuna dönmek başka, otelde yaşamak başka”. Attila İlhan, Cinnetsaray şiirinde böyle anlatıyor, hayatını otel odalarında geçirenleri. Ömürlerinin son demlerini otel odalarında yalnızlık ve çaresizlik içinde geçirenler şimdi barındıkları bu son sığınakları da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Otel ücreti 15 TL, vergi 6 TL
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeni vergi düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu’nda da kabul edilmesi halinde otellerde kalanlardan konaklama vergisi alınacak. Alınacak vergi her gece için en az altı lira olacak. Zaten gecelik 15 ila 25 lira otel parası ödeyen, çoğu emekli maaşıyla geçinen, bir kısmının böyle bir güvencesi bile olmayan insanlar için, bu çok yüksek bir rakam.
İzmir Otel Pansiyon Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gönen de düzenlediği basın toplantısında yeni konaklama vergisiyle hem otellerde kalanların hem de otel işletmecilerinin büyük bir sıkıntıya düşeceğini söyledi. Gönen, “Arkadaşlarımızın otelleri daha çok Basmane civarında. Bu oteller belediyeye bağlı. Yani fiyat tarifesini belediyeden alırız. Bizde turistler kalmaz. Evinden ayrılanlar, emekli maaşıyla yaşamak zorunda olanlar kalır” diye konuştu.
“Bu insanlar nereye gitsin?”
Otel müşterilerinin bir kısmının havaların ısınmasıyla birlikte yazları parklarda geçiren insanlar olduğunu belirten Gönen, “Altı lira vergi geldiğinde bu insanlar ne yapacak? Sayın bakan herhalde bizi turistik otellerle karıştırdı. Biz yüksek paralarla çalışan oteller değiliz. Bizde kalan o insanlarla müşteri ilişkisinden çok aile ilişkisi içindeyiz, misafirhane gibiyiz. Uzun zamandır kalan birçok arkadaş var. Bayanlar da var. Kalabilecekleri yerler bunlar. Ne yapsın bu insanlar, nereye gitsin?” dedi.
Gönen, 20 lira otel ücreti ödeyen bir insandan altı lira konaklama vergisi alınması halinde, vergi oranının yüzde 30’u bulacağına dikkat çekti. Otellere 1 Ekim 2019 itibariyle ciroları üzerinden binde 7,5 vergi getirildiğini hatırlatan Gönen, yeni konaklama vergisiyle küçük işletmelerin kepenk kapatmaya gideceğini belirtti. Gönen “İlle de bir vergi alınacaksa bu vergi maktu olmamalı, konaklama fiyatı üzerinden oransal olarak belirlenmeli. Bu oran da yüzde 1’i geçmemeli” ifadesini kullandı.
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