Konaklama Vergisi Otelde Yaşayanları Vuracak

İzmir’in Basmane semtindeki otellerde yaşayanların her birinin ayrı bir hikayesi var. Kimi ailesine küsmüş evini terk etmiş, kimine çocukları bakmıyor. Kimi tüm sevdiklerini kaybetmiş, kimi zaten hep yalnız yaşamış. Hepsinin ortak noktası yalnızlıkları, hüzünleri ve yoksullukları. Birçoğunun odasında kalorifer yok. Tuvalet ve eğer varsa banyo, ortak kullanılıyor. Birçoğu günlük öğün sayısını ikiye düşürmek için kahvaltıyla öğle yemeğini birleştiriyor.

“Otelde bir gece, bilemedin üç gece geçirip; yeniden ev rahatlığına, yani tutulan havluya, mutfaktaki bildik yemek buğusuna dönmek başka, otelde yaşamak başka”. Attila İlhan, Cinnetsaray şiirinde böyle anlatıyor, hayatını otel odalarında geçirenleri. Ömürlerinin son demlerini otel odalarında yalnızlık ve çaresizlik içinde geçirenler şimdi barındıkları bu son sığınakları da kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Otel ücreti 15 TL, vergi 6 TL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yeni vergi düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu’nda da kabul edilmesi halinde otellerde kalanlardan konaklama vergisi alınacak. Alınacak vergi her gece için en az altı lira olacak. Zaten gecelik 15 ila 25 lira otel parası ödeyen, çoğu emekli maaşıyla geçinen, bir kısmının böyle bir güvencesi bile olmayan insanlar için, bu çok yüksek bir rakam.