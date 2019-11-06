Konaklama Vergisi Toparlanmaya Çalışan Turizm Sektörünü Nasıl Etkiler?

2019, Türk turizm sektörü için yaraları sarma yılı oldu. Yılın ilk dokuz ayında oluşan turist sayısı rakamları yıl sonunda bir tarihi rakamın oluşacağını gösteriyor. TÜİK verilerine göre, Türkiye’yi ilk dokuz ayda 35,4 milyon yabancı turist ziyaret ederken toplam turist sayısı 41 milyon 564 bin 536’ya ulaştı. Sektör temsilcileri yıl sonunda toplam turist sayısının 50 milyonu aşabileceğini söylüyor. Yıl sonu hedefleri tutarsa turizmin ‘en kara senesi’ olarak kabul edilen 2016 yılında 31 milyon 365 bine gerilemiş olan turist sayısı, üç yıl sonra yüzde 60 artmış olacak. Turizm gelirleri de artıyor. Yılın ilk dokuz ayında 26 milyar 634 milyon dolar gelir elde edilirken bu rakam, yalnız 2016 yılının tümünden değil 2017’yle toplamından da daha fazla. Ekim, Kasım, Aralık ayı rakamları da eklenince Türk turizm sektörünün 2014 yılındaki zirvesi olan 34,3 milyar doları yakalanmasa bile 2019 yılını 32,5 milyar dolarla kapatması bekleniyor. Konaklama vergisiyle dört kişilik ailenin bir haftalık turizm masrafı, 168 ila 504 TL artacak

2019 yılında pozitif beklentileri dikkate alan hükümet, 2023 yılı turizm hedeflerini Eylül ayında revize etti ve Cumhuriyet’in 100. yılında 75 milyon turist, 65 milyar turizm geliri hedefini koydu. Bu hedefleri memnuniyetle karşılayan turizm sektörü, bu hedeflere ulaşmak için başta bakanlık olmak üzere kamu kurumlarıyla istişarelerin artırılmasını beklerken TBMM Bütçe Komisyonu’ndan ‘konaklama vergisi’ çıktı. Komisyonda kabul edilen yeni vergi düzenlemesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşması halinde otel, motel, tatil köyü, pansiyonla dağ ve yayla evlerinde konaklayanlar gecelik 6 ila 18 Türk Lirası vergi ödeyecek.12 yaşından küçük çocuklar vergi kapsamının dışında tutuldu. Konaklama vergisiyle 5 yıldızlı bir otel ya da tatil köyünde dört kişinin bir haftalık konaklama bütçesi, 2018 yılı fiyatları sabit kalması halinde bile 504 TL artış göstermiş olacak. Turizmciler konaklama vergisinin, yeni vergi düzenlemesinden çıkarılmasını istiyor. Özellikle yabancı turistin ağırlıklı olarak ‘her şey dahil’ sistemiyle tercih ettikleri beş yıldızlı otellerin bulunduğu Antalya bölgesindeki otelciler, bu durumdan çok olumsuz etkileneceklerini belirtiyor.

AKTOB Başkanı: ‘Yaraları yeni yeni sarıyoruz, konaklama vergisi uygun olmaz’ Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, konaklama vergisinin sektörü olumsuz etkileyeceği görüşünde. VOA Türkçe’nin ulaştığı Yağcı, ‘‘2017 krizinin yaralarını yeni yeni sarmaya başladık. Bu yıl Antalya’da en nihayetinde 15,6 milyon turiste ulaştık. Türkiye’deki hedefimiz olan 50 milyon turist sayısına da ulaşmak üzeriyiz. Ancak buna rağmen hala 2014 yılı rakamlarının gerisindeyiz. 2023 yılında 75 milyon turist, 65 milyar dolar hedefi konmuş durumda. Bu elbette yakalanabilir. Ama İspanya ve Fransa’nın 90 milyon rakamlarına hala ulaşamamış olmayacağız. Çok iyi geçen bir yıla rağmen 2019 rakamımızla bu ülkelerin neredeyse yüzde ellisini ancak yakalayacağız. Tüm bunları göz önüne aldığımızda yeni toparlanmaya çalışan turizm sektörüne yeni bir vergi getirilmesinin uygun olmayacağını düşünüyorum. Bu sektördeki tüm paydaşları etkileyecektir. Sektör için bu tür hayati konuların Sayın Bakanımızın liderliğinde sektörle temas edilerek, diyalog kurularak ilerlemesi gerek. Turizm sektörü hala tepe noktasında değil’’ dedi.

Bahattin Yücel: ‘Turizm sektörü Thomas Cook iflası, Tanıtım Ajansı payından sonra bir darbe de konaklama vergisinden yiyecek’ Aslında iyi bir yıl geçiren sektör, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan Thomas Cook’un iflasını açıklamasıyla Eylül ayında bir darbe aldı. Türkiye’ye gelen toplam turistin yaklaşık yüzde 3’ünü getiren İngiliz şirketinin iflasının Türk turizm sektörüne maliyetinin 150-160 milyon doları bulduğu belirtiliyor. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel, ‘‘Thomas Cook’un iflası sektöre konuşulduğundan da büyük bir darbe indirdi. Öncesinde Tanıtım Ajansı kuruldu. Otellerden her bir kişi için binde 7,5 ajans kesintisi yapılacak. Bu ikinci darbe. Buradan elde edilecek kaynak 2020 yılında 1,5 milyar doları bulacak. Sektör zaten çok düşük karlılıkla çalışıyor. Şimdi bir de konaklama vergisi geldi. Bu da üçüncü darbe. Düşünsenize 800 euro’luk otelde kalan da 50 euro’luk otelde kalan da 18 Türk Lirası ödeyecek. Bir de biliyorsunuz Türkiye çoğunlukla her şey dahil ve paket tur satıyor. Bir sonraki sene bir önceki seneden bağlanıyor. Bu da, Meclis’te çıkarılmak üzere olan yeni verginin otellerin sırtına kalacağı anlamına geliyor. Şimdi rakamlara bakıldığı zaman sektör 2019’da toparlamış gözüküyor. Ama gözden kaçırılmaması gereken bir nokta var. Biz odaları dünya ortalamasının çok altında satıyoruz. Neredeyse yüzde 40 dampingle satıyoruz. Dünyanın en pahalı elektriğini, dünyanın en pahalı yakıtını kullanan sektörün sırtına bu vergiler yüklenmesi, sektörü kesinlikle olumsuz etkileyecek’’ dedi.