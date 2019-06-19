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Konda anketine göre İmamoğlu 9 puan önde

19.06.2019 19:12 | Son Güncelleme

Konda'nın anketine göre CHP İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın dokuz puan önünde.

Kararsız oyların dağıtılmasıyla İmamoğlu yüzde 54'e ulaşırken, Yıldırım yüzde 45 oy oranına sahip görünüyor.Konda Araştırma 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi ile ilgili olarak yaptığı son kamuoyu araştırmasını Twitter üzerinden paylaştı.

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada bulguların yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine dair yedi gün önceki eğilimleri ve tercihleri içerdiği belirtildi.

Araştırma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki 157 mahallede 3 bin 498 kişiyle yüz yüze görüşüldüğü belirtildi.

Paylaşılan grafiğe göre CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı yüzde 49 olarak görülürken, AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın oyu yüzde 40,9 düzeyinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada yüzde 9,4 kararsız veya oy kullanmayacak seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığında ise Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 54, Binali Yıldırım’ın yüzde 45 oy oranına ulaşacaklarının hesaplandığı belirtildi.

Konda'nın araştırmasında hata payına ilişkin "yüzde 95 güven aralığında +/- 1,8, yüzde 99 güven aralığında +/- 2,4’tür" denildi.

31 Mart seçimleri öncesi Konda anket yayınlamamıştı, ancak Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır Medyascope TV'de "Neredeyse çok uzun bir süreden sonra ilk defa, iktidar blokunun yüzde 51 çoğunluğu kaybedip yüzde 49’a inme ihtimali var" şeklinde konuşmuştu.

DW/SSB, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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