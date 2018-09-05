Kondüktör yolcuyu hareket halindeki trenden attı

Rusya’nın Soçi kentine bağlı Adler ilçesinde yaşanan ilginç olayda bir kadın kondüktör tarafından trenden atıldı. Nedeni bilinmeyen olaya göre, Tataristan’dan Soçi’ye ulaşan tren Adler istasyonuna doğru hareket halindeyken kondüktör kapıyı açarak önce seyahat eden kadın yolcuyu aşağıya attı, arkasından ise bavul ve eşyaları attı. Kondüktörün trenden aşağıya attığı kadın ise ayağa kalkarak hiçbir şey olmamış gibi eşyalarını topladı.
Kadın bir süre sonra ağrılara dayanamayarak hastaneye gitti. Kadın üzerinde yapılan muayenede kadının kafasında doku zedelenmesine rastlandı. Talihsiz yolcu tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi.
Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra Ruslar kondüktöre büyük tepki gösterdi. Yolcu, kondüktör hakkında şikâyette bulunmasa da olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)
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