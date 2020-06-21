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Konfederasyon Heykelleri Yıkılmaya Devam Ediyor

21.06.2020 16:58 | Son Güncelleme

ABD’de siyah George Floyd’un beyaz bir polis memuru tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolarla birlikte Konfederasyon dönemine ait heykellerin yıkılması devam ediyor

Konfederasyon Heykelleri Yıkılmaya Devam Ediyor

ABD’de siyah George Floyd’un beyaz bir polis memuru tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolarla birlikte Konfederasyon dönemine ait heykellerin yıkılması devam ediyor.

Başkent Washington ve Kuzey Carolina’nın Raleigh kentlerinde Konfederasyon heykellerinin yıkıldığı bir gece yaşandı.

Göstericiler konfederasyon komutanlarından Albert Pike’a ait olan 3,4 metre uzunluğundaki heykeli devirdi. Daha sonra heykeli ateşe veren göstericiler ateşin etrafında çember oluşturarak ‘‘Adalet yoksa barış da yok’’ sloganları attı.

Kuzey California’nın Raleigh kentinde de Cuma günü büyük bir heykelin parçası olan iki Konfederasyon askerinin heykeli yıkıldı.

Kuzey Carolina’nın Demokrat Valisi heykellerin yıkılması sırasında yaşanacak muhtemel çatışmaları ve yaralanmaları önlemek için heykellerin kaldırılması talimatını verdi. Vali bu heykellerin eyaletin başkenti gibi tüm halka ait alanlara ait olmadığını söyledi.

San Francisco kentindeki Golden Gate Park’ta Konfederasyon ordusunu yenerek İç Savaş’ı sona erdiren ve ardından başkanlık koltuğuna oturan isim Ulysses Grant’in büstü yıkıldı.

Göstericiler Grant ve ailesinin köle sahibi olduğunu öne sürdü.

Grant, köle sahibi bir ailenin kızıyla evlenmiş, bununla birlikte 1868’de başkanlığı kazandığı zaman siyahların güneyde oy kullanmaya devam etmesi için oluşturulan Cumhuriyetçi platformu da desteklemişti.

San Francisco’daki parkta ayrıca ABD’nin milli marşının yazarı olarak bilinen Francis Scott Key’nin de heykeli yıkıldı. Key’in de köle sahibi olduğu biliniyor.

Göstericiler 18’inci yüzyılda yaşamış Roma Katolik Kilisesi rahibi, California’daki 21 İspanyol misyonunun kurucusu ve ABD’nin batısına Roma Katolikliğini getiren isim olarak bilinen İspanyol misyoner Junipero Serra’nın da heykelini yıktı.

Serra, yerli Amerikalılar’ı Katolikliği kabul etmedikleri durumlarda sert cezalara çarptırdıktan sonra bu misyonlarda kalmaya zorlamıştı. Serra’nın heykelleri California’da uzun zamandır kabileleri yıktığı ve bir kültürü yok ettiği gerekçesiyle tahrip ediliyordu.

Cumartesi günü Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde seçim mitingi düzenleyen Başkan Donald Trump, ülkenin birçok yerinde heykellerin yıkılması eylemlerinin sorumluluğunu Demokrat liderlere attı.

Trump, ‘‘2020’deki seçim çok basit, solcu çetelere diz çökmek mi istiyorsunuz yoksa gururlu Amerikalılar’la birlikte dimdik ayakta durmak mı istiyorsunuz?’’ diye sordu.

Amerika tarihinde, köleliği savunan Güney eyaletlerinin oluşturduğu Konfederasyon ile kölelik karşıtı ve merkezi hükümetten yana Kuzey eyaletleri arasında 1861 ve 1865 yılları arasında İç Savaş yaşanmıştı. Kölelik Kuzey eyaletlerinin zaferi sonrası resmen kaldırılmıştı.

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