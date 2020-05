Konfeksiyon İhracatına Corona Darbesi

Bu sıkıntılı süreçte devletin verdiği desteklerin sektörün krize dayanması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Ertuğrul, “Özellikle üretim yapan firmalara büyük destek var. Devlet mesela kesinlikle işçi çıkartılmasına karşı” diye konuştu. Sertbaş da kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin gibi uygulamaların büyük bir avantaj sağladığını belirtti ve işverenlerin de zaten kalifiye eleman sıkıntısı çekilen ortamda bütün işçilerine sahip çıkmaya çalıştığını söyledi. Ancak Sertbaş, üç aylık bir süre için uygulamaya konan kısa çalışma ödeneğinin süresinin Haziran sonunda biteceğini hatırlatarak “Desteklerin biraz daha devam etmesi gerekiyor. Belki bir üç ay, belki ondan sonra bir üç ay daha. Çünkü biz sene sonuna kadar rölantide giden işletmeler olacağız” dedi.

Kriz sonrasına ilişkin iyimser beklenti

Kriz sonrasına ilişkin ise sektörde iyimser bir beklenti var. Salgın öncesinde düşük maliyet nedeniyle başta Çin olmak üzere Uzakdoğu ülkelerini tercih eden Avrupalı müşterilerin, coğrafi yakınlık nedeniyle Türkiye’ye yönelmesi bekleniyor. Sertbaş, “Uzakdoğu’nun fiyat avantajı ağır basıyordu. Ama artık Avrupalı fiyatın her şey demek olmadığını öğrenmiş olmalı. Sadece hazır giyim sektörü için değil, bütün sektörler için her an malını alabileceğin kişilerle çalışmak daha mantıklı. Eski normale yakın bir seviyeye gelmeye başladığımızda bizim Uzakdoğu’ya göre avantajlı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü altyapımız kuvvetli. Üretim açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisiyiz. Dolayısıyla hazır giyim pazarı geliştiği sürece ihracat pazarları öncelikle bize yönelecektir” dedi.

Ertuğrul ise Avrupalı müşterilerin Türkiye’ye yönelmesinin fiyatlarda düşüş baskısıyla birlikte geleceğini kaydederek, “Bizim de kendimizi buna göre ayarlamamız gerekiyor. Maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Fiyatları az da olsa aşağı çekebilirsek Avrupa’nın ve Türkiye’nin gözbebeği olabiliriz” ifadelerini kullandı.