KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Konferans Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Konferans Ligi grup kura çekimi canlı olarak ekrana gelecek. Fenerbahçe Twente ilr oynadığı ilk karşılaşmadan 5-1 üstünlükle ayrılmıştı. Dün oynanan Twente Fenerbahçe maçı iğse 1-0 sarı-lacivetlilerin üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ise Vincent Aboubakar'ın 52. dakika attığı gol sonucu 1-0 siyah beyazlı temsilcimizin galibiyeti ile tamamlandı. Öte yandan Adana Demirspor Genk maçı da Cherif Ndiaye'ni 45+9'da attığı golle 1-0 sona erdi. Şimdi gözler Konferans Ligi kura çekimine çevrildi. UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı yayın saati ve kanalı...

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi kura çekiminin 1 Eylül 2023 15.30'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

2023 - 2024 UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konferans Ligi grup kura çekimi TV8,5 ekranında canlı olarak ekrana gelecek. Kura çekimi, UEFA TV'den de izlenebilecek.

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI TAKİP İÇİN FREKANS BİLGİLERİ

TV8,5 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından izlenebilmektedir.

