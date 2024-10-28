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Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat
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Konfor ve spor şıklık bir arada! Puma EvoStripe Fz Hoodie'de büyük fırsat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
28.10.2024 15:00
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Kendinizi içinde en rahat ve havalı hissettiğiniz kıyafetler spor parçalar ise doğru yerdesiniz. Konforu ve spor şıklığı bir arada sunan Puma EvoStripe Fz Hoodie'de bugüne özel büyük bir fırsat sizi bekliyor. Kaçırmak istemeyeceğiniz bu fırsatla ilgili detayları görmek isterseniz yazımızı okumaya devam edin...

Günlük kullanımda ya da sporda vazgeçilmez olacak kaliteli bir hoodie herkesin gardırobunda olmalı! İster eşofman üzerine ister jean üzerine giyin, her an her yerde rahatlıktan ödün vermeden kendinizi tarz ve konforlu hissetmenizi sağlayacak kaliteli bir hoodie ile "Ne giysem?" derdiniz de ortadan kalkmış olur. Siz de spor görünüm sunan, rahat bir hoodie arıyorsanız Puma'nın Günün Fırsatları'na özel %55 indirimle satışa sunulan havalı modeline mutlaka göz atmalısınız. Detaylar yazımızda...

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Herkesin gardırobunda olmalı: Puma EvoStripe Fz Hoodie

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Tam fermuarlı olan bu hoodie, rahat bir kesime sahip olmasıyla öne çıkar ve genellikle antrenman öncesi veya sonrası giyilmek üzere tercih edilir. %77 pamuk ve %23 polyester kumaş yapısına sahip ürün, EvoStripe teknolojisi sayesinde ekstra esneklik ve konfor sağlar. Aynı zamanda teri vücuttan uzaklaştırarak kuru ve serin kalmanızı destekler. Şık tasarımı ve kaliteli malzemeleri ile Puma EvoStripe Fz Hoodie spor yaparken hem rahat etmenize hem de şık görünmenize yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika, çok şık, rengi süper, kesimini de çok beğendim. Slim fit olduğu için göbekli olanlara önermem, medium tam oldu, göbekli biri large alırsa omuz ve göğüs büyük olabilir."

  • "Ürün harika ve çok fazla kullanıyorum, farklı renkte bir tane daha alacağım."
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Bu içerik 28 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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