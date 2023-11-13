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  4. Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda Gülümseten Kasım'a özel büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda Gülümseten Kasım'a özel büyük indirim

13.11.2023 16:04 | Son Güncelleme:
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Su ve rüzgar geçirmez özelliğiyle öne çıkan, rahatlık ve dayanıklılığı bir arada sunan Merrell ALVERSTONE 2 MID GTX Erkek Outdoor Ayakkabı, Gülümseten Kasım Fırsatları kapsamında 2 bin 335 TL indirimle satışta! Hem tarzınızı yansıtacak modern tasarımıyla hem de teknik özellikleriyle bu ayakkabı, outdoor aktivitelerinizin vazgeçilmez bir parçası olacak. Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda Gülümseten Kasım'a özel büyük indirim

Yağmur çamur demeden, her türlü zorlu koşulda yanınızda olacak, ayaklarınıza rahatlık, yaşantınıza konfor sunacak bir çift outdoor ayakkabıya ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Su geçirmez ve nefes alabilen GORE-TEX membranı sayesinde ayaklarınızı gün boyu kuru tutacak bir ayakkabı önerisiyle karşınızdayız: Merrell ALVERSTONE 2 MID GTX Outdoor Ayakkabı! Kısa süreliğine indirimde olan bu model, kışın keyfini çıkarırken ayaklarınızın ıslanmasından, kaymasından veya yorulmasından endişe etmek istemeyenler için ideal. Outdoor tutkunlarının favorisi bu ayakkabıyı sizin için inceledik.

Ayaklarınıza rahatlık, yaşamınıza konfor getirecek: Merrell ALVERSTONE 2 MID GTX Erkek Outdoor Ayakkabı

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GORE-TEX membranı sayesinde su geçirmez ve nefes alır. Bu sayede ayaklarınızı kuru ve rahat tutar. Ayakkabının tabanı Vibram MegaGrip teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. Bu, üstün tutuş özelliği sağlar ve zorlu zeminlerde güvenli bir adım atmanızı sağlar. Orta tabanı EVA köpüğünden yapılan ayakkabı, ayaklarınıza rahatlık ve destek sunar. Aynı zamanda darbe emilimini artırır. Ayakkabının burun kısmında bulunan TPU kaplama, ayak parmaklarını darbelerden korur. Bilek bölgesinde bulunan yastıklama ve destek, ayak bileğinizi stabil tutar ve rahatlık sağlar. Hafif yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile ayağınızı yormaz.

Ürünü İncele

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Gülümseten Kasım Fırsatları burada!

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